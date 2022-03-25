封區｜翠屏邨翠榆樓等4廈解封　發現167宗初陽　比率1.4%至6.3%

多幢因污水檢測呈陽性而被圍封強制檢測的大廈，今日（25日）陸續解封，其中深水埗南昌邨昌頌樓，共約501名受檢居民中，只發現7宗陽性個案，呈陽性比率為1.4%，較近期其他圍封強檢大廈低。連同已解封的荃灣梨木樹（二）邨葵樹樓及觀塘翠屏（北）邨翠榆樓，全部4幢大廈共發現167宗初步陽性個案，其中翠榆樓的染疫比率達6.3%。



▼3月24日 深水埗南昌邨昌頌樓圍封檢測▼



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深水埗南昌邨昌頌樓揭7宗陽性個案

政府昨日圍封南昌邨昌頌樓，期間共有501居民接受檢測，當中發現7宗初步陽性，初陽比率為1.4%，衞生防護中心會安排跟進有關個案。

另外，政府亦派員到昌頌樓內到訪280戶，當中39戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。該廈已於今早10時30分完成強制檢測行動，政府人員在「受限區域」內進行執法行動，確認大廈內的居民已接受檢測。

梨木樹邨葵樹樓32宗初陽 初陽比率3.9%

荃灣梨木樹（二）邨葵樹樓今早約11時解封，期間820名居民進行檢測，發現32宗初步陽性，初陽比率為3.9%。另外政府派員到訪葵樹樓410戶，當中21戶無人應門，政府會措取措施跟進。

翠屏（北）邨翠榆樓揭43宗初陽 初陽比率6.3%

觀塘翠屏（北）邨翠榆樓今早約11時解封，當中約680名市民進行檢測，發現43宗初步陽性及4宗檢測結果不確定個案，初陽比率為6.3%。另外政府派員到訪翠榆樓約400戶，當中54戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼3月24日 鴨脷洲邨利澤樓圍封檢測▼



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香港仔鴨脷洲邨利澤樓揭85宗初陽 初陽比率3.8%

香港仔鴨脷洲邨利澤樓約於上午11時解封，當中約2230名居民接受檢測，發現85宗陽性個案及32宗檢測結果不確定個案，陽性比率為3.8%。另外政府派員到訪約1100戶，當中56戶無人應門，政府會採取措施跟進。