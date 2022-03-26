民政署向大埔、東區、元朗等6區市民　派19萬套快速測試套裝

因應大埔、東區、北區、元朗、沙田和黃大仙採集到對2019冠狀病毒病病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署昨日（24日）表示，上述6區民政事務處會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約19萬套快速測試套裝。



大埔民政事務處透過物業管理公司，向宏福苑、寶鄉邨，安富道及仁興街附近一帶住宅的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測，並已安排派發快速測試套裝予區內污水檢測結果呈陽性的「三無大廈」住戶。

東區民政事務處和北區民政事務處透過物業管理公司，分別向東區的七姊妹道、丹拿道及錦屏街附近一帶住宅，以及北區的花都廣場、景盛苑、欣盛苑、綠悠軒、海聯廣場、帝庭軒、囍逸及嘉宏中心的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

元朗民政事務處亦透過物業管理公司，陸續向元朗市內十多個屋苑（如溱柏、翹翠峰和朗城滙等），以及青山公路洪水橋段附近一帶住宅的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

沙田民政事務處則過房屋署及物業管理公司，向美田邨、美林邨及美盈苑的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，黃大仙民政事務處透過業主立案法團、物業管理公司及房屋署，向竹園北邨、慈民邨、慈康邨、沙田坳邨及慈安苑的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

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