兩間暫託中心入住人數僅個位數　消息：小西灣體育館項目擬煞停

新冠病毒第五波疫情2月中底起一度極度嚴峻，大批確診長者未能入院，社會福利署遂在體育館開設暫託中心，目前有四個投入使用，不過隨着疫情緩和，院舍爆發潮退卻，暫託中心入住人數銳減，啟德暫託中心入住率只有2%或8人。社署原計劃再在三間體育館開設暫託中心，據了解，當局最少叫停小西灣體育館暫託中心計劃，詳情最快在周六（26日）抗疫記者會交代。



▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼



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6暫託中心總入住率僅31.6%

亞博2、3、5、6及7號館設有暫託中心，據社署資料，中心提供1,018個床位，本月24日上午9時共有437名輕症長者入住，比率為43%。

政府原定在7間體育館設暫託中心，共提供約1,000張床位，專接收輕症確診長者。最先啟用的彩榮路體育館，在24日上午9時，144張床位只有54人入住，比率約四成；石硤尾公園體育館入住率64%屬較高，180張床位有115人入住。

本月16日啟用的港灣道體育館暫託中心，有130張床位，入住人數不升反跌，3月23日上午9時有24人入住，到24日反而減至14人，入住率為11%。23日啟用的天水圍體育館暫託中心，同樣有130張床位，但入住人數在24日只有4人，入住率只有3%。21日開始運作的啟德暫托中心，截至24日，只接收了8人，佔全場402個床位2%。

六個暫託中心共有2,004張床位，總計有632名患病長者入住，比率為31.6%。

原定尚在3體育館設立暫託中心

社署尚計劃在小西灣、青衣西南及荃灣西約體育館設立暫託中心。消息稱，政府至少擬叫停小西灣體育館暫託中心計劃。早前養和醫院副院長陳煥堂透露，養和將承包位於小西灣體育館的暫託中心，打算提供約160張床位。

今日入住率再跌至不足三成

人手方面，暫託中心或交社會團體營運，由於同時需有醫護及照顧員，政府已要求私家醫院協助，同時透過本地招聘、從內地輸入1,000名護理員，雙軌增加照顧員人數。

截至今日（25日）早上9時入住數據相若，整有591人入住，比率跌至29.5%。當中四間暫託中心入住數減少，只有啟德及天水圍體育館暫託中心增加，但也只是分別升至12人及5人。

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼

