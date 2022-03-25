強制檢測｜15幢公屋及居屋上榜　涉華富邨、天平邨、太和邨等

政府今日（25日）強制檢測公告，納入15幢大廈，要求任何身處大廈內超過兩小時的人士，必須接受核酸檢測。今日納入公告的大廈數量，為由3月22日恢復發出強制檢測公告以來，由每日10幢，增至今日首次15幢。

新納入強制檢測公告的大廈，全部均為公屋及居屋大廈，包括華富邨華昌樓、天平邨天祥樓、小西灣邨瑞隆樓、元州邨元禧樓等。



(香港01製圖)

因應多宗陽性檢測個案，有15個指明地方被納入強制檢測公告，主要出於新界區，其中青衣區有兩幢，包括青衣邨宜偉樓及長安邨安濤樓，元朗區亦有兩幢，包括朗屏邨玉屏樓及屏欣苑屏彥閣，天水圍天澤邨澤星樓亦被納入檢測公告。港島區亦有兩幢大廈上榜，包括薄扶林華富邨華昌樓及柴灣小西灣邨瑞隆樓。

政府表示，明日將於薄扶林華富（二）邨商場平台增設流動採樣站。

政府提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，有關人士若在3月12日至3月25日曾到訪公告列明大廈兩小時或以上，須在3月26或27日接受核酸檢測，不能使用快速抗原測試，即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士，亦必須檢測。不過，約3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士就無需接受強制檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至3月26日）▼



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當局表示，受檢人士須保存載有檢測結果的電話短訊通知及有關醫生證明書（如適用），並在執法人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供相關電話短訊及醫生證明書供其查核。

政府稱會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬違法，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼3月25日 大埔廣福邨四大廈圍封檢測▼



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▼3月25日 黃大仙東頭邨祥東樓圍封檢測▼

