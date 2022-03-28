新冠疫情稍緩政府應衡量需求　研究建更多不同級別實驗室助抗疫

新冠肺炎疫情下，為處理全港龐大的檢測量，本港不少實驗室使用量已接近飽和，尤其第五波疫情肆虐，實驗室測試量更無法應付需求，檢測工序出一度出現滯後，化驗人員亦疲於奔命。其實除了作化驗用途，不同級別的實驗室亦是用作研發疫苗、研究致命病毒療法的重要設備，因此在疫情稍緩之後，本港政府除了應檢視實驗室設施是否足夠應付所需，亦可藉此反思是否需要考慮籌建更高級別實驗室，以作未來對抗大型傳染病所需。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



實驗室整體來說按生物安全等級分作四大級別，由P1至P4級，以P4級為最高規格，本港最高規格的實驗室則屬P3級別，如香港大學新發傳染病國家重點實驗室便是本港其中一所達至此標準的實驗室，亦屬本港最高級別的實驗室之一；據悉在中國有兩所P4級別實驗室，2015年武漢便建成亞洲首間P4級別的國家級實驗室。

非一般的P4級實驗室其中一個主要用途為研究嚴重及可致命的疾病，此類疾病現時一般仍未找出預防及治療方法，包括炭疽桿菌、霍亂弧菌、病毒性出血熱、伊波拉病毒及天花等，由於病毒有高度危險性，並有機會通過空氣或不明途經傳播，故P4實驗室的疾病感染控制均有嚴格要求，如就室內的溫度及濕度均有規定，設雙重高效能粒子過濾設施，每重過濾程度效率高達99.99%，實驗室的核心區域需經數道聯鎖門才能進入，亦有高強度負氣壓設計，務求令空氣只會向內流動，室內氣體亦經高效能粒子過濾器潔淨後排出，令病毒洩漏機會減至微乎其微，工作人員亦要穿上正壓保護衣及經空氣浴塵室除塵才能進入實驗室。

最高級別 P4 實驗室室內及穿上正壓保護衣的工作人員。

至於P1至P3級別的實驗室，分別在於前者研究與人類健康和疾病無關的實驗；P2級則研究比較輕微、有預防和治療方法的疾病，P3級別則多研究嚴重和致死性疾病，此類疾病可能有預防及治療方法，實驗室亦會就疫苗研發作研究。屬P3級別的香港大學新發傳染病國家重點實驗室正正與國際組織流行病預防創新聯盟合作研發新冠病毒疫苗，期望盡快能有更多成果。

除了港大，本港尚有至少4個公營及位於大學內的P3級別實驗室，至於因緊急疫情引進的火眼實驗室則屬P2級別，雖然建造時間較短，但具足夠條件作檢測新冠之用。

現時新冠疫情稍緩，確診數字已從高峰回落，政府亦逐步公佈會放寬一些社交措施。有關部門在此醫療系統壓力稍緩之際，可為日後做好準備，如為未來基建需求做好預案，並作更多人材陪訓，包括為重症醫院或臨時醫院的設置做準備、預留實驗室擴展空間等，亦可物色更多適合地點考慮作投資設置更多不同級別的實驗室，包括作出人才及資金上的投資、配合的政策及監管，甚至可與相關醫學生物科研專業界別聯同不同有關研究者及產業商，去探索本港以及大灣區內是否有需求設立或更高級別的實驗室，為本港及大灣區各創科機構對疾病科研或未來對抗更嚴峻的傳染病疫情作出更大貢獻，確保大眾得到更適切的預防及治療。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

