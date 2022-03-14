殮房曾惹屍疊屍爭議　醫院改裝屍格極速增量解屍滿之患

第五波新冠疫情下，連續多日有過百患者逝世，令醫院殮房一度出現「屍滿之患」，部分醫院需臨時加設冷凍貨櫃存放遺體，暫緩院內存放位置緊張問題。今次殮房屍格不足的問題如此嚴峻，可謂數十年來未見，惟疫下醫院已出現人滿之患，若在院內進一步增加空間幾乎是不可能任務。筆者倒想起十多年前本港醫院殮房亦曾因人為與空間緊絀而出現「屍疊屍」情況，最終筆者以不同方法進行改建或加建，終令存屍位置在短時間內大增3成，緩解了當時之急。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



在2005、06年間，本港有醫院殮房出現「屍疊屍」情況，部分遺體更被指放置在地下，惹起不少爭議；其後亦曾發生領錯遺體事件，據報因職員未有核對清楚遺體資料所致，亦再次引起外界關注殮房存放遺體問題。當局事後進行調查，亦著手處理增加醫院內遺體存放位置以應付當時所需。

當年筆者可算是臨危受命，需想辦法在短時間內將各大小醫院殮房遺體存量，由當時約可存放1,500具遺體，增加約3成至2,000具。其實當年各間醫院存放屍體位置已接近飽和，筆者為了解殮房設備，在一個星期內走訪足足26間醫院的殮房視察。

現在回想都不禁抹一額汗，記得當時因為時間緊逼，部分視察需在晚上進行，除了殮房氣氛較為陰沉，因視察期間亦遇上有放置先人遺體的雪櫃底部滲出屍水，發出強烈惡臭，但為了工作需要唯有「頂硬上」，「幸好」筆者以往因工作需要亦曾到訪解剖房或火葬場等地方，已有相當「經驗」，加上當時亦本著為先人做事的心，故亦百無禁忌。

筆者當年視察的大部分殮房位置幾乎用盡，難以增加空間，僅部分可作改建，但亦要動動腦筋、發揮創意。當時殮房屍格主要分三種，一種較為傳統，每個屍格有獨立開關，第二種則屬「一開四」設計，打開不鏽鋼門後設有4個可調節高度的間格，可存放4位先人遺體，故當時筆者想到將間隔改為「一開五」，即減少每個位置存放空間的高度以爭取多放一具遺體。不過，此設計亦有限制，若體型較大的遺體或難以放置，而如死者離世時身體有屈曲，如膝頭彎曲等，一般死後難以將雙腳垂直，此類遺體亦難以擺放在調細後的存放格。

另外，第三種是部分殮房設計有如大型步入式雪房，工作人員需打開大門，利用擔架車將遺體推進雪房，經由雪房內部通道再抬到不同間格作儲存。為盡用空間，筆者受「九宮格」此類益智玩具的啟發，想到將運送遺體的擔架車改裝成設有多層間格的不鏽鋼車，令該用作運送的工具亦變成存放遺體工具，攞放於雪房內部通道，此舉可大大增加屍格數量，因多裝載的遺體是不會發熱，未有對雪房的冷氣量帶來太大負擔。當提存較裡面的遺體時，要先將多格的不銹鋼車短暫拉至雪房外待提存完成才推回雪房內。

最終筆者成功在數月內「擠出」多500個存放格以應付當年緊急的位置緊絀問題，其後當局亦陸續增加殮房存量以長遠增加供應。但今次新冠疫情面對突如其來死者數量幾何級數上升，實在難以再於院內尋找多餘空間增建屍格，而其他公眾殮房亦已告飽和，故向外求成唯一辦法，而當局能及時物色到適合冷凍櫃貨箱去增加臨時存放遺體位置，已算是選擇不多下最佳方法。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

