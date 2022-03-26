撤9國禁飛令　金發局：港不能成孤島　否則將失獨特性促爭取通關

第五波疫情逐漸放緩，政府日前宣布，撤銷對9個國家的封關措施，入境檢疫期亦由14日縮短至7日。金融發展局主席李律仁今日（26日）在電台節目表示，香港不能成為「孤島」，強調本港是外向型經濟，只有維持金融發展穩定，才能保持獨特性，又強調香港要「恪守本分」，做好作為中國的國際金融中心的角色，在第五波疫情逐漸緩和時，爭取對內對外通關。



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李律仁在港台節目《香港家書》提到，政府即將撤銷對美國、英國、加拿大等9個國家的來港禁飛令、縮短入境檢疫安排、逐漸放寬社交距離等措施，強調「香港絕不能被外界視為孤島」，本港屬於外向型經濟，金融對香港社會的貢獻，不單是經濟利益，亦是幫助香港更趨國際化，更是一國兩制重要的一環，，強調若本港未能在日益複雜的地緣政治環境下，繼續發揮作為中國的國際金融中心的功能，香港便會失去獨特性，亦會是國家的損失。

李律仁又指，新一份《財政預算案》採納了金發局的建議，包括審視上市規則擴寬至先進技術企業的集資管道、就單一家族辦公室管理的合資格投資管理實體提供稅務寬免、繼續發行綠色債券、豐富以數據為本的金融服務，以及成立「粵港澳大灣區投資基金」等措施。

金融發展局主席李律仁。（資料圖片）

對於有人質疑，審視上市規則去擴寬技術企業的集資管道或會為投資者帶來風險，李律仁反駁指，若無科技，社會無法應對疫情，形容科技是經濟增長甚至是賴以支持的動力，應該讓更多人參與投資，而科技的大規模應用，驅使金融機構變得越來越數位化和精實化。

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他指，本港的關鍵在於聯繫國家和世界。金發局最近的調查報告顯示，70%以上的國際金融機構受訪者均認為，香港目前是他們進入中國內地的主要樞紐，而完善的監管和法律制度，以及基礎設施的配套，都佔盡優勢，如滬港通、深港通、債券通、理財通等各個市場的聯通機制，突出了香港作為資金進出內地的重要角色，亦可見香港是國家內外循環、雙循環的一個交匯點。

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他提到，政府在預算案提及推動離岸人民幣產品發展，包括發行更多元化人民幣理財產品和債券，除了是做生意，亦是幫助人民幣有序地國際化的一步。他強調，香港必須「恪守本分」，做好作為中國的國際金融中心，在疫情逐漸緩和時，爭取對內對外通關。