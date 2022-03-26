疫情︱第五波高峰已過但死亡率未降　劉澤星：仍未可以放鬆

本港昨日（25日）新增10,405宗確診個案，數字上雖有回落，但死亡人數未見顯著下跌。新冠疫苗專家委員會召集人劉澤星今日(26日)在電台節目表示，第五波疫情明顯已過高峰期，確診數字雖然有下跌，但死亡個案仍維持每日200宗左右，提醒市民仍未可以放鬆。



劉澤星表示，第五波疫情明顯已過高峰期，但確診數字雖有下跌，死亡個案仍維持200宗左右，提醒市民仍未可以放鬆。(李澤彤攝/資料圖片)

劉澤星提到在死亡個案當中，大部份都是長者及未有完成接種疫苗，接現時長者接種率推算，要達到9成最快仍需要6個星期，增長速度太慢。他又說死亡個案當中有7至8成是70歲以上，7成是80歲以上，指疫情前死亡數字遠較現在低，明顯反映新冠病毒令死亡率增多。

劉澤星認為未來需集中動用醫護，定期到各區為長者接種疫苗，不少前線醫護反映長者對疫苗的副作用仍有很多疑問，但細心解釋後大部份都願意打針，反映解釋工作對提升長者接種率很重要。

劉澤星：打夠針先好出街

現時疫情相對穩定，政府預告防疫措施於下月階段性放寬，劉澤星指市民雖然可「放鬆少少」，但仍要注重個人衛生，要維持戴好口罩的習慣，並保持手部清潔，亦要跟從疫苗通行證，「打夠針先好出街」。安老院舍方面，他相信出現第六波或新變種病毒的機會大，需要計劃如何到老人院，甚至到長者家中接種疫苗，亦需盡量利用設施，分層處理輕症及重症患者。

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將出任暫任港大醫學院院長：感謝張翔賞識

對於將會出任暫任港大醫學院院長，直至完成全球招聘的新任院長到任。劉澤星表示感謝港大校長張翔的賞識，並指仍要等校委會通過才正式上任。他認為訓練醫學人才很重要，包括醫學生、護理學生及中醫學生等，指醫護學生訓練要知識廣，新冠疫情前線醫護都不能靠單一專科醫生診治病人；又認為需具備同理心，醫生護士需思考如何為長者做多一點，做好一點。

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