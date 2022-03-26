舞台燈光音響師每日跨區　赴50疫廈唐樓送物資　支援居家染疫基層

九龍樂善堂與油尖旺民政事務處由3月4日開始「居家抗疫支援計劃」，為確診基層家庭派發防疫物資包，原為舞台燈光音響師的林先生，疫情下本業受到重挫，眼見疫情嚴峻，又希望為抗疫出一分力，於是加入「居家抗疫支援計劃」成為工作人員，一日內橫跨多區到40至50幢大廈派發防疫物資，為抗疫出一分力。



疫情嚴峻，不少人都會盡量避開到高危地方，但林先生卻加入了「居家抗疫支援計劃」，疫情開始至今送防疫物資包到確診者居住單位。原為舞台燈光音響師的他，本業受到疫情打擊而沒有工作，看到第5波疫情死亡數字高，加上醫院又出現沒有床位的情況，感到十分難過，希望可以盡自己能力，「為社會做啲嘢」。對於經常出入高危地方，林先生並不擔心因此而染疫，「都係做好啲防護啫」。

加入「居家抗疫支援計劃」，林先生的工作便是將防疫物資包送到求助家庭中，一日內需橫跨多區，到40至50幢大廈為居家抗疫人士送上物資包，當中最辛苦是將物資送到唐樓，需要行樓梯送到高層單位，「唐9樓都去過，考體能咁」。另外，一般而言會將防疫物資包掛在門口或放在門前，但有些舊樓品流較複雜，擔心放低後會被人偷走，需聯絡到求助人才放心放在門前，如未能聯絡求助人便要日後再到該地址送物資包給他。

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九龍樂善堂與油尖旺民政事務處由3月4日開始「居家抗疫支援計劃」，為確診基層家庭派發防疫物資包，昨日（25日）樂善堂劉愛詩總幹事及油尖旺民政事務專員余健強一同到油尖旺區派發擴疫物資包。

余健強表示，第5波疫情中多了人家居抗疫，所以物資支的支援需求亦因而增加，當中更包括少數族裔，「居家抗疫支援計劃」會提供物資，與少數族裔機構合作，將物資送到少數族裔家庭。