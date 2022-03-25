樂善堂與民政處支援油尖旺基層及少數族裔　派發清真食品物資包

本港第五波新冠病毒疫情確診個案維持高水平，樂善堂與民政事務處今日（25日）到訪油尖旺確診基層家庭提供物資抗疫物資包。另外透過「居家抗疫支援計劃」，向確診少數族裔派發清真食品、 消毒品等。民政事務事務專員余健強表示，少數族裔語言不通，有礙即時資訊支援。



九龍樂善堂與油尖旺民政事務處由3月4日開始「居家抗疫支援計劃」，在油尖旺區內向有需要確診者提供支援，至今有近900戶確診家庭求助。



物資包內有食品、快速測試劑、消毒物品及成人和兒童平安藥包等。(九龍樂善堂提供）

樂善堂與民政事務處今日到訪油尖旺確診基層家庭屬一家七口，樂善堂劉愛詩總幹事表示，當中有年長父母、丈夫和子女；另一戶則居住在唐樓，一家四口都確診。兩戶家庭確診後需要全戶隔離，極需物資支援。團隊送上食品、快速測試劑及成人和兒童藥包，希望可以在有需要時提供適時協助。

劉愛詩表示，有基層家庭全戶中招，極需要團隊送上食品及平安藥包。

暫逾2500人受惠 支援計劃服務至本月底

油尖旺民政事務專員余健強表示，少數族裔較少留意抗疫資訊,，在物資方面相對短缺。「居家抗疫支援計劃」與區內不同少數族裔團體合作，當他們確診求助時，將會有熟識他們語言的團體了解確診者需要，不會因語言不通而妨礙即時支援。食物包內涵蓋清真食品，並會提醒他們目前最新的防疫資訊，令少數族裔獲得最適切支援。

九龍樂善堂與油尖旺民政事務處由3月4日開始「居家抗疫支援計劃」，至今推出三星期收到共 897 戶確診家庭求助，共 2,547人受惠。該計劃將持續至3月 31日，有物資需要的確診家庭可致電 : 6592 1344。

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