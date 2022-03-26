封區｜大埔廣福邨、黃大仙東頭二邨　再有大廈污水陽性需圍封強檢

撰文：馬煒傑
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大埔廣福邨昨日（25日）四幢大廈被圍封強檢後，接近半條邨被封。今日（26日）同邨再有大廈污水呈陽性須圍封強檢，涉事的廣平樓下午3時起圍封、廣祐樓下午4時起圍封，居民須接受強制檢測，預計明日下午中午至1時解封。

另外，黃大仙東頭（二）邨盈東樓下午五時起圍封強封，目標是在明日下午約1時完成此行動。

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廣福邨再多兩大廈被圍封強檢

大埔廣福邨昨日（25日）四幢大廈被圍封強檢後，今日同邨廣平樓及廣祐樓同樣因污水樣本呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，需於下午3時起圍封強檢，廣平樓目標在明日下午1時解封，廣祐樓則目標於明日中午解封。

政府已在廣平樓及廣祐樓設立臨時採樣站，並要求廣平樓受檢人士於今日晚上9時前接受檢測，廣祐樓受檢人士則需在晚上10時前接受檢測。另外，任何於3月13日至26日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，亦須在28日或之前接受強制檢測。

黃大仙東頭（二）邨盈東樓下午5時起圍封強檢

繼昨日黃大仙東頭（二）邨祥東樓被圍封強檢後，東頭（二）邨盈東樓因污水樣本呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，今日下午5時起圍封強檢，目標是在明日下午約1時完成此行動。

政府已在盈東樓設立臨時採樣站，並要求盈東樓受檢人士於今日晚上10時前接受檢測。另外，任何於3月13日至26日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，亦須在28日或之前接受強制檢測。

▼3月25日　大埔廣福邨四大廈圍封檢測▼

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