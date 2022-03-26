疫情｜增139人死亡　包括患嚴重腦病變三歲女童　將轉介死因庭

第五波疫情有緩和之象，今日（26日）新增8,841宗確診個案，為過去一個月中首次跌破1萬宗以下。第五波疫情的死亡個案為增至6,886宗，扣除1宗重複計算，今日公布新增139宗。

新增的死者包括一名患有嚴重腦病變的三歲女童，將轉介死因裁判庭。



醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今天公布，有五名較年輕病人病逝，其中包括一名三歲長期病患女童，女童患有嚴重腦病變，病發前已經常住院，於3月18日下午出現發燒、抽筋等病徵，女童快速檢測亦呈陽性，當日到威爾斯親王醫院急症室求診，其後進入兒童深切治療部治療，由於女童持續抽筋，照X光後發現有肺炎，其後有提供基本治療、藥物瑞德西韋、類固醇等，但女童情況逐漸變差，心跳變慢，血液含氧亦有下跌，最後女童於3月25日下午過世。

該女童出現發燒、抽筋等病徵，與女童患有嚴重腦病變亦有一定關係，但由於女童照肺有肺炎，未知個案是否與病毒有關，李立業指，因此需要轉介至死因裁判庭，醫管局未能給予答案。

另外4宗較年輕病逝的病人為一男三女，包括：

1）39歲男子，為長期病患者，需要長期卧床以及用喉管餵食，他有腦癇症背景，居住在舂磡角慈氏護養院，他於3月10日檢測呈陽性，並開始發燒，他的病情一直走向下坡，最終於3月25日離世。

2）52歲女子，於3月初快速檢測呈陽性，隨後做測試亦呈陽性，CT值過大於30，屬於高，她進入腫瘤科病房治療癌症後感到不適，需要抽腹水，她的病情逐漸走向下波，膽管塞亦有惡化現象，最終於3月25日晚上離世。

3）56歲女子，患有甲狀腺疾病，於3月25日凌晨到聯合醫院急症室求醫，她當時發高燒、氣促等病徵，照X光後發現有肺炎，因此被送入院，其後病情急速惡化，最終急救、插喉無效，翌日早上8時52分離世。

4）59女子，為長期病患者，她的心臟及肺部出現問題，於3月23日下午到伊利沙伯醫院急症室求醫，當時她血壓下跌、心跳快、右上腹痛、深色尿液、膽囊發炎等病徵，經皮膽囊穿刺後，轉到深切治療部留醫，最終於3月25日凌晨4時離世。

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