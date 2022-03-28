涉參與上水非法集結　問卷調查員上訴被駁回

有示威者於2019年11月12日發起「破曉行動」，當天上水有人堵路及焚燒交通燈柱。一名涉案問卷調查員被裁定參與非法集結罪成，遭判囚12月。他不服定罪提出上訴，指原審裁判官錯誤依賴他逃跑，作為支持非法集結的證據，高等法院法官李運騰今(28日)頒下判辭， 指原審裁判官沒有將逃跑視為主要的證據，只是支持控方案情。李官認為，定罪裁決正確，因此駁回上訴。



上訴人譚禹軒，被裁定於2019年11月12日，在上水新運路與掃管埔路交界參與非法集結。

上訢人的代表大律師提出，原審裁判官錯誤依賴譚逃跑，作為支持非法集結的證據。上訴人一方續指，原審裁判官未有全面及準確地考慮控方證人的作供，以及誤解辯方在原審的陳詞。

不認同原審裁判官誤解辯方的陳詞

惟法官李運騰在判辭指，不認同原審裁判官未有全面及準確地考慮所有的證據，強調原審裁判官正確是指出，控方是依賴環境證據以證明譚參與涉案非法集會。

李官亦不同意，原審裁判官誤解辯方的陳詞。就上訴人的代表大律師指，在原審時辯方沒有以譚受到槍擊一事解釋他因何逃跑，李官反駁辯方在原審時， 確實邀請原審裁判官考慮，譚被射胡椒球彈才繼續逃走這個可能性，而原審裁判官亦在裁決中處理辯方在這方面的陳詞。

李官亦指，原審裁判官沒有將逃跑視為主要的證據，只視為支持控方案情的證據。李官認同原審裁判官的看法，認為譚是參與涉案非法集會的其中一名黑衣，其裁斷穩妥，遂駁回上訴。

案件編號：HCMA 479/2021