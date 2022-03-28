消費券｜APM海港城等多間商場優惠一覽　外賣自取最多享半價

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】早前有消息指，政府將於4月7日發放第二輪首期電子消費券，同時受限聚措施影響，餐廳的生意慘淡，本港各大商場相繼推出豐富的優惠，鼓勵市民消費。下文將介紹近日香港各大商場推出的相關優惠。



▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



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apm推「早鳥優惠預留證」

為迎接新一輪消費券，觀塘apm公布由即日起，The Point會員可率先登入The Point APP，憑200分換領「早鳥優惠預留證」，於4月1日至5月15日期間，憑該證於apm以四大平台消費滿500元，即獲得「Point Dollar」100元。名額有限，換完即止，

海港城消費滿指定金額送優惠券

海港城公布，由即日起至5月15日，可享以下優惠︰

1. 消費每滿1,500元，上限為1.5萬元，即送美食優惠券50元及100元、購物優惠券100元。



2. 消費每滿4,000元，上限為4萬元，即送額外的購物優惠券500元。



3. 每逢周二及周日可享雙倍優惠券獎賞。



優惠詳情︰按此

東港城推外賣自取優惠

東港城公布，由即日起至4月24日，The Point會員透過The Point App，於東港城餐飲商戶訂餐自取，並輸入相關優惠碼，即可獲得東港城獨家折扣，連同各食肆的外賣自取優惠，最高可享五折優惠。名額有限，先到先得。

輸入限定優惠碼：



EPC100：訂餐金額滿HK$300，全單即減HK$100

EPC50：訂餐金額滿HK$200，全單即減HK$50

EPC20：訂餐金額滿HK$100，全單即減HK$20



iSQUARE堂食或外賣自取送現金券

iSQUARE國際廣場推出堂食或外賣自取優惠，換領期至4月20日。顧客到商場內任何一間餐廳午市堂食或午／晚市外賣自取，以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可換領以下獎賞。不過每日名額有限，先到先得，換完即止。

1. 午市堂食或外賣自取，即下午12時半至2時半，消費滿200元即可換領「iCOUPON現金券」50元。



2. 晚市外賣自取，即下午6時後，消費滿100元即可換領「iCOUPON現金券」50元



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信和集團6商場消費滿指定金額送現金券

信和集團旗下6個商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心，將推出「齊心抗疫．三重升級賞」。

由即日起至4月20日，S⁺ REWARDS會員於指定商場內，以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠。名額有限，先到先得，換完即止。

1. 會員以電子貨幣，於餐飲美食商戶單一消費滿200元，並成功登記點數，可獲得1張50元指定商戶購物「S現金券」。



2. 會員於下午6時後，以電子貨幣單一消費滿300元，並於當晚禮賓處關閉前，或11時59分前，上載單據及成功登記點數，可獲得1套300元指定「S現金券」。



3. 顧客於下午6時後，在屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場或藍灣廣場泊車，並於餐飲美食商戶即日以電子貨幣單一消費滿100元，可換領1小時免費泊車優惠。



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MOKO新世紀廣場加推泊車優惠

旺角MOKO新世紀廣場，由2月24日起，將外賣自取及消費優惠升級，其後再於3月25日加推泊車優惠。

．場內消費滿100元，1小時免費泊車；



．會員憑200積分換領20元外賣自取贈券（名額共3000個）；



．The Point App外賣自取8折優惠碼「MOKOTA20」；



．100分預留換領證，再於6時後電子消費滿500元，送一田禮券20元。



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