01消息｜消費券最快4月7日派首期5000元　市民最遲3月25日補資料

本港疫情沒完沒了，政府早前公布，繼去年首次派發電子消費券後，今年再向市民派發第二輪，金額更加碼至1萬元。《香港01》接獲消息指，電子消費券最快將於4月7日派發。惟市民須注意的是，若電子錢包帳戶已失效，或去年登記的八達通卡已遺失，最遲於本周五（25日），須填妥及郵寄表格，以更改電子帳戶或八達通卡。



▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



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隨著第五波疫情逐漸緩和，政府近日亦傳出聲音，將於下月放寬社交距離措施，以及恢復面授課堂等。特首林鄭月娥亦表示，期望全城努力，於4月21日開始，按3個月並分3個階段，逐步放寬措施限制，意味不再分為ABC類食肆。

政府曾於本月初舉行電子消費券記者會，但未公布詳細時間表，僅估計為4月份派發。《香港01》接獲消息指，電子消費券最快將於4月7日派發，相信目的為配合政府下個月的放寬措施。

▼2021年電子消費券兩期首發情況▼



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第二期5000元可轉會新平台

第二輪消費券將分為兩期發放，首期金額為5,000元，根據市民去年選擇的平台自動發放。至於第二期則發放餘下的5,000元，政府早前透露將於暑假派發，屆時除了現有的4間平台外，更會挑選其他平台讓市民「轉會」，以形成良性競爭讓市民得益。

早前政府亦公布，當4月派發消費券時，AlipayHK、WeChat Pay、Tap & Go的用戶，將一次過獲得消費券5,000元，有效期為7個月，即10月31日截止；僅八達通的用戶分開兩期領取。

八達通用戶首先將獲發4,000元，若用戶於5月底的合資格消費，累積總額達4,000元，則可最快於6月16日領取餘下1,000元，有效期同為10月底，即最遲為11月16日領取。

最遲3月25日申報帳戶失效或八達通遺失

須注意的是，若電子錢包帳戶已失效，或去年登記的八達通卡已遺失，該批市民將無法自動領取4月的消費券。政府早前已於消費券網站提供表格下載，在開設新帳戶及填妥表格後，最遲於3月25日郵寄表格，7日內便可獲通知。