消費券2022｜遺失八達通或已註銷電子錢包留意　最遲今日內要登記

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】財政預算案早前提到，會再派新一輪電子消費券，更加碼至10,000元，消息指於4月7日派發。

不過要留意，若早前已註銷了電子錢包的帳戶，或者遺失或已退回當時登記的八達通卡，最遲今日（25日）內要網上登記或寄出更改通知更新有關帳戶。而有關登記，只限繼續使用同一款支付工具收取消費券，暫時都不能夠「轉會」。



▼2021年9月3日 連續兩日大批市民排隊到消費券秘書處補交資料▼



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市民花光原來的電子消費券金額後，部份或已註銷了其電子錢包的帳號，又或在此段期間已遺失或退回當時登記領取消費券的八達通卡，可能因而收取不到新一輪消費券。如要成功領取，記得要在3月25日或之前，填妥書面表格及已簽署，連同有效的香港身份證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」，信封上毋須貼上郵票（郵費由政府支付）。

申請的結果通知，將於遞交表格後七日內，以短訊形式傳送至登記的流動電話號碼。若登記人未領取去年所有消費券，在完成更改手續後，亦可透過新登記的帳戶，領取餘下的消費券。

有需要的市民亦可在3月7日下午2時至25日期間，致電熱線185000預約，到位於以下三個地點的臨時服務中心，由職員協助辦理更改儲值支付工具帳戶手續。網上登記則只限八達通用戶，以下會詳細介紹4個支付工具補登記方法。

去年有大批紙本申請的市民因填錯資料等原因，未能成功領取消費券，連日到太子消費券辦公室輪候查詢。要成功領取新一輪消費券，市民要趕及在今日寄出申請。

▼2021年電子消費券兩期首發情況▼



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八達通卡用戶可網上登記 轉用樂悠卡亦要申請

登記以八達通領取消費券的市民，只能在原來的八達通遺失、退回、失效，或屬續期的銀行聯營八達通，才可以在網上登記更改紀錄，改以另一張八達通卡領取新一輪消費券計劃第一階段發放的消費券，之後舊的八達通卡將會被註銷。登記時需要填寫身份證號碼、消費券計劃登記參考編號，及新的八達通卡號碼。

要找回消費券計劃登記參考編號，可以查閱早前登記/發放消費券時所發出的手機短訊，內有一組15個位的登記參考編號。

今年2月27日起，60至64歲人士可改以樂悠卡乘車，享受二元乘車優惠，如果有關市民因而已退回過去登記的八達通卡，亦可以致電八達通消費券客戶服務熱線2969 5500，在核對個人資料及由政府發出去年消費券計劃的登記參考編號後，會協助改為以樂悠咭領取消費券。

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



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支付寶、微信支付、拍住賞要郵寄申請

原來登記其餘三個支付工具領取消費券的市民，即支付寶、微信支付及拍住賞，如早前已經註銷了帳戶，只能使用郵寄方式更改帳戶登記紀錄。填寫登記申請表時，須填寫英文姓名、身份證號碼、聯絡電話號碼；並提供新開設的帳戶號碼／特別識別號碼／八達通卡號碼。需要注意的是，新帳戶必須為去年領取消費券的儲值支付平台，否則登記則不獲處理。

各個支付平台獲得開設的帳戶號碼／特別識別號碼的方式：

微信支付

用戶可以使用香港手機號碼，註冊一個WeChat賬戶，登陸後點擊「我」—「服務」—「政府消費券」，即可查看WeChat Pay HK賬戶號碼。重新註冊後的賬戶號碼，將與早前註銷的帳戶號碼不同。

支付寶

用戶需要重新註冊AlipayHK賬戶，成功註冊後，點擊 AlipayHK App 首頁左上方【目錄欄】，之後點擊頭像找出消費券特定識別碼。

拍住賞

重新下載「拍住賞」應用程式，並再次登入帳戶。若忘記密碼，可以點擊右上角「Menu」圖示，然後點擊「重置密碼」，以重置密碼。之後在「拍住賞」手機錢包主頁按「消費券計劃」橫額，即可找到專屬的特定識別號碼登記消費券計劃。

各支付平台查詢電話：



．支付寶香港（2245 3201）

．八達通（2969 5500）

．Tap&Go「拍住賞」（2888 0000）

．WeChat Pay HK（3929 1666）



▼財政預算案懶人包▼

