疑遭母親男友虐打 女童稱遭金屬片插入指甲縫隙　捉腳倒轉

34歲保險從業員涉於數月間，數度虐打女友與前夫所生的7歲女兒，包括以打火機燒手、以風筒的熱風近距離燙面及腳踢下腹等。他今（28日）在西九龍法院否認兩項故意襲擊促致該兒童受到損害罪，審訊午續。女童在盤問下稱，被告曾捉住她的腳，倒轉她整個人「揈下揈下」，又曾用金屬片插入其指甲縫隙致流血。另女童曾向警方透露，母親曾稱若不想她坐監，就不要告訴他人「媽咪咩都知」。



被告葉翰霖，被控兩項故意襲擊促致該兒童受到損害罪，指他於2019年9月1日至11月27日之間，以及於2019年12月15日，分別在九龍深水埗北河街某唐樓的梯間及單位內，作為一名7歲女童X的管養、看管或照顧責任人，卻故意襲擊、虐待或忽略X，其方式相當可能導致X受到不必要的健康損害。

被告葉翰霖被指用不同方法襲擊女友的女兒，包括打火機燒手、以風筒的熱風近距離燙面。

X指被告用濕毛巾掩住她的口鼻 用花灑冷水淋其身體

庭上繼續播放X的會面紀錄指，於2019年12月15日，X表示想去父親那邊，被告聽罷十分生氣，用風筒熱風近距離吹X的面部約5分鐘，另吹其腳背約7分鐘，又以腳踢X的腹部。其後，被告又用濕毛巾掩住X的口鼻，使其呼吸困難，再叫X脫去上衣，用花灑冷水淋其身體。X後來在與父親傾電話時一度嘔吐，X的母親及被告遂帶她求醫，惟因當日是星期日，未有成功見到醫生。同日晚上，X小便後發現馬桶有紅色液體，但未有感到痛楚。翌日，父母帶X到急症室求醫。

被問及被虐期間為何未有走開或大叫，X稱：「唔得架，佢係一個大人，走唔甩！」。X另透露，其母親曾表示若X不想她坐監，就「唔好話俾人聽媽咪咩都知」。

被告威脅X不要將事件告知他人 否則「打大力啲」

控方盤問X時問及父親是不是很錫她時，X立刻表示同意，但當問及媽媽，X卻沉默良久才稱：「媽媽唔係好錫」。X又稱曾向母親表示遭被告打，但之後被告「又打得我（X）更犀利」，X遂認為「講黎都無用」。被告亦曾叫X不要將事件告知他人，否則「打大力啲」。

提及有否其他被打的經歷，X指被告曾試過捉住她的腳，使X整個人倒轉，再「揈下揈下」；另被告有一次曾在一樓梯間打X的腳使其跌倒，其後在車上又用金屬片插入X的十隻指甲縫隙致流血。辯方聽罷質疑為何X未有將這些事件告知警方，X表示這已是很久之前的事，非在案發時發生，所以「無問就唔講」。

辯方隨後提及，X在父母離異後被判給母親撫養，弟弟則被判給父親。而其父親現已再婚，其所居住的房子較母親的劏房大，更聘有工人姐姐。X在事後搬至父親家中，與弟弟共用一間房間，問X是否與父親住得更開心，X同意並表示之前已想和父親住。

審訊明續。

案件編號：WKCC 2973/ 2021