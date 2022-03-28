戲曲中心《霸王別姬》入選北京影響力榜單　自由空間作品獲提名

本港疫情持續，觀眾暫時無緣入場欣賞文化表演藝術節目，但本港表演工作者仍致力為港爭光。西九文化區戲曲中心首部委約作品、於2016年上演的小劇場粵劇《霸王別姬》（新編），於數以百計獲評審的作品中脫穎而出，成功入選「中國當代小劇場戲劇 40 年影響力榜單」，也是榜上唯一的粵劇；西九文化區自由空間多部戲劇製作、舞蹈和音樂作品亦獲多項本地提名。

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示，過去兩年雖面對疫情挑戰，表演藝術團隊仍秉持「表演必須繼續」的精神，製作一系列高水準的節目回饋觀眾，將繼續為公眾提供多元的文化及表演藝術體驗，鼓勵大眾參與和欣賞藝術。



西九文化區兩個主要表演藝術場地，包括戲曲中心和自由空間製作的六部戲曲、劇場、舞蹈和音樂作品，於本月分別於北京和香港榮獲殊榮及提名。戲曲中心首部委約作品、於2016年上演的小劇場粵劇《霸王別姬》（新編），成功入選「中國當代小劇場戲劇 40 年影響力榜單」，是40台劇目中唯一入選的粵劇，亦是該作品繼2018年北京演藝博覽會獲北京最佳小劇場戲曲獎，及於北京獲多個獎項後，再獲殊榮。

「最具影響力的 40 台劇目」由北京戲劇家協會及其他中國內地權威機構合辦，為紀念中國當代小劇場戲劇誕生 40 周年的系列活動之一。榜單中的 40 台劇目由內地戲劇界資深專家和學者，經多輪嚴謹評審和投票後產生。

西九文化區自由空間《觀・影：城市舞畫組曲》，於香港舞蹈年獎2022獲得提名。(資料圖片/ 西九文化區自由空間提供)

此外，去年兩部戲劇製作—自由空間 x 非常林奕華《寶玉，你好》，以及自由空間 x RP 紀錄劇團 x 前進進戲劇工作坊《100%香港》，於國際演藝評論家協會（香港分會）剛公佈的 IATC（HK）劇評人獎 2021 入圍名單，一共取得五項台前及幕後類別提名。得獎名單將於4月底公布。自由空間去年兩項舞蹈及音樂計劃《觀・影：城市舞畫組曲》 和「舞・樂互碰」，亦在傑出燈光／視覺設計、配樂／聲音設計及舞蹈服務等範疇中，獲得香港舞蹈年獎 2022三項獎項提名。

香港舞蹈團與自由空間聯手呈獻的《九歌》，則在傑出大型場地舞蹈製作、男／女舞蹈員演出及群舞演出等範疇獲得五項提名。得獎名單將於下月16日公布。

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示，過去兩年雖面對疫情挑戰，西九文化區表演藝術團隊仍秉持「表演必須繼續」的精神，製作一系列高水準的節目回饋觀眾。當中多個項目獲得一連串殊榮及提名，大大肯定了表演藝術團隊的專業和努力，在此衷心感謝創作團隊及合作夥伴上下一心，呈獻專業及高質素製作，「西九文化區將繼續為公眾提供多元的文化及表演藝術體驗，鼓勵大眾參與和欣賞藝術。」