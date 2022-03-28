陳智思接任M+董事局主席　滙豐前一姐、海洋公園副主席加入董事局

西九文化區M+博物館董事局將有人事變動。西九文化區管理局今（28日）宣布，行政會議召集人陳智思將由下月1日起，接棒擔任主席，接替已屆滿6年任期的羅仲榮。陳智思本身擁有藝術背景，且一直出任西九管理局董事，亦熟悉政府運作，據了解，屬眾望所歸人選。他上任後有兩大重任，包括為M+引領商業經營新思維，以及將其普及化，廣納大眾欣賞博物館藝術，其中制定M+入場費機制亦將是任內挑戰。

M+董事局亦有多名擁商界背景的新成員加入，包括滙豐「前一姐」馮婉眉、大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明、大亞洋酒創辦人兼海洋公園副主席龐建貽及沈南鵬。



M+各大展區一覽：



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行政會議召集人陳智思將接棒擔任主席，接替已屆滿6年任期的羅仲榮。(資料圖片)

管理局同時宣布，管理局董事局再度委任劉家明先生和烏利．希克博士（Uli Sigg）為M+董事局成員，以及委任劉家明為新任M+ 董事局副主席。

M+現已進入營運和業務拓展階段，西九管理局董事局主席唐英年表示，陳智思自2016年起擔任管理局董事局成員，對西九文化區的發展和願景有非常深入的理解和掌握。2018年起，他出任香港故宮文化博物館有限公司董事局主席，期間領導香港故宮文化博物館的籌備和興建，儘管工程時間緊迫，仍能克服重重挑戰，進展良好，充份展現他對西九文化區發展的承擔，「我非常感謝陳智思在此重要時刻出任M+董事局主席，領導博物館下一階段的發展。」

唐英年同時感謝即將卸任的M+董事局主席羅仲榮，感謝其多年貢獻，包括領導M+發展超過15年，先後出任西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會轄下的博物館小組召集人和管理局董事局成員。他又提到，M+由概念設計、建立博物館專業團隊、購藏等，羅仲榮均作出了重要的貢獻。」

曾任古諮會主席、現為故宮博物館主席

陳智思畢業於美國加州波莫納學院藝術系，過往多次訪問亦談及與藝術界淵緣，亦曾擔任多項文化事業公職包括古物諮詢委員會主席、活化歷史建築諮詢委員會主席，亦具備商界經驗。他現時亦是西九管理局董事及故宮博物館主席，對西九事務有一定認識，據了解，其同時擔任M+及故宮博物館主席的「雙牌頭」，將屬臨時性，西九管理局亦正物色人選。



M+去年11月開幕，首年公眾免費入場，不過甫開幕即迎來挑戰，疫情來襲，不但未能大量吸納海外旅客，亦因第五波疫情衝擊，需要閉館多時，多個展覽及活動被迫暫停，相信陳智思於下月上履新後，需要帶領M+重開後盡快回復元氣，亦要協助制定未來的入場費機制，及帶領開拓財源，包括引進商業運作模式及尋找新贊助來源。