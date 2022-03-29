涉立法會搶文件　梁國雄藐視罪成　加監14天

「長毛」梁國雄涉於2016年任立法會議員時，在發展事務委員會的會議中，搶去時任發展局副局長馬紹祥桌上的文件，違反《立法會（權力及特權）條例》中的藐視罪。他否認控罪受審，馬紹祥供稱指因被搶文件而受驚，無法再回應議員提問。主任裁判官嚴舜儀今(29日)在東區法院裁決指，梁在案中構成擾亂，令會議中斷，因此裁定他罪成。主任裁判官判梁監禁14天，與他正服刑的23個月刑期，分期執行。



被告梁國雄（66歲）否認違反《立法會（權力及特權）條例》第17(c)條的藐視罪，指他於2016年11月15日，在立法會綜合大樓會議室舉行會議時引起騷亂，致該會議程序中斷或相當可能中斷。

主任裁判官裁決時指，梁在事件一開始便以「搶」形容自己的行為，亦知悉主席要求歸還和其理由。梁知自己取去該文件屬不合法，而馬紹祥亦不同意梁的行為，主任裁判官指梁明顯侵犯官員的權利和財產。

主任裁判官形容當時主席麥美娟叫停會議 是合理和果斷

而梁在未經同意下，把文件給予時任另一議員朱凱迪。梁的行為擾亂會議的秩序，阻止會議進行，主席因此叫停會議。主任裁判官形容主席麥美娟的決定是合理和果斷，而保安員最終取回文件，會議亦繼續。

主任裁判官認為案中的文件是否屬機密，和馬紹祥是否受驚非關鍵。而梁在案中構成擾亂，令會議中斷，因此裁定他罪成。

控方指梁有38項定罪紀錄，其中4項和本案控罪相同，但他當時非立法會議員。此外，梁因多宗案件共被判囚23個月，現時仍在服刑。

因梁任議員時有一定貢獻和其健康狀況 酙量減刑

在梁被裁定罪成後，其代表大律師表示不再代表梁，由他自行求情。梁在求情時案發時是抗議，官員對議員的藐視態度，並多番提及「小圈子」選舉。惟主任裁判官強調，不希望法庭變成討論政治的地方。

主任裁判官判刑時指，案中未有證據顯示洩露機密，但由事件擾攘約兩分鐘。惟主任裁判官強調，議會的時間珍貴，議員需跟從議事規則，而議會需在安全和莊嚴的環境下，才能行使其憲法職能。

主任裁判官考慮梁有多個同類案底，在本案後亦有其他刑事定罪紀錄，以判囚21天為量刑起點，但因被告任議員期間有一定貢獻，以及他被診斷患有冠心病，減刑7天，因此刑期為14天。而刑期與他現時服刑的分期執行。

案件曾就法律爭議上訴至終院

案件於2018年審理，但裁判官嚴舜儀指控罪條文不適用於檢控議員，無限期擱置案件。案件經律政司和梁提出上訴後，終院裁定議員就該罪不享檢控豁免權，本案於本年初重審，再由現為主任裁判官的嚴舜儀審理。

馬紹祥早前作供指，於案發日早上就橫洲發展計劃，到立法會參與委員會會議。期間，梁和另一議員質疑馬有否將涉案文件帶在身上，馬回應沒有。梁突然站起來並走近他，拿起涉案文件，繼而把它交給另一名時任議員朱凱迪。委員會主席麥美娟要求他們交還不果，最終保安應麥要求把梁離開，並從朱手上取回文件，會議才得以繼續。而馬亦於翌日，到中環警署報案。

馬庭上續指，涉案文件屬機密文件，是政府與一間顧問公司的合作文件及書信交流，讓忚回答議員的質詢，因梁搶走文件，使他無法履行職責。辯方則指，粱沒有「搶」文件，只是拿走，馬沒有阻止，其表情亦沒有受驚。馬回應：「受驚唔一定表面見到，我宜家都驚。」但他同意當時表情「有少少無奈」及「有少少苦笑」。

案件編號：ESS 16969/ 2017