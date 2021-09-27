梁國雄立法會搶文件案　終極上訴被駁回

「長毛」梁國雄涉在2016年擔任立法會議員期間，在發展事務委員會上，搶走時任發展局副局長馬紹祥桌上的文件。他原被控《立法會（權力及特權）條例》第17 條的藐視罪。裁判官認為該條例不適合控告立法會議員，上訴庭則裁定律政司得直，案件發還重審，梁再向終審法院提上訴。終院早前聽取陳詞後，今(27日)裁定梁國雄敗訴。

梁國雄的代表律師早前陳詞指，《立法會（權力及特權）條例》第3和第4條列明，議員在會議中有言論自由，以及法律程序的豁免權。而梁當時是議員，正參與會議，搶文件亦是針對會議內容有關，該行為應受保障。梁又指，根據三權分立的原則，有權處理內部事務，法庭不應干預。

律政司則回應指，條例第3條只保障議員的發言內容，不包括其行為，若該條不能針對議員，將會造成「真空」局面。

擾亂行為非演說部份不能免責

終院法官認為，如果一名立法會議員在會上作出擾亂的行為，而該行為又非他的演說或爭辯的部份，《人權法》及《基本法》中就言論自由的條文，並不能豁免該議員被控藐視罪名；即使法庭有不干擾立法機構的政策，亦不足以讓法庭去拒絕處理控方就涉違規議員的提控。故一致裁定梁國雄敗訴。

梁國雄被指在2016年一立法會委員會會議中搶文件而被控。(資料圖片)

梁被指在2016年擾亂會議

上訴人梁國雄原被控於2016年11月15日擾亂立法會委員會會議，令其中斷或相當可能中斷。控方根據《立法會(權力及特權)條例》第17(C)條，任何人在立法會或其委員會舉行會議時，引起或參加任何擾亂，致令立法會或該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷，即屬犯罪，可判處罰款1萬港元及監禁12個月。

原審裁判官認為該例不適用於議員

案件2018年在裁判法院審理，梁爭議控罪不適用於議員，原審裁判官認同說法，裁定議員須在不怕承受刑責下作辯論，認為條例不適用，控方不能用該例檢控梁。

律政司不服提出上訴，並指該條例的設立，是要捍衛立法機關的尊嚴，認為立法會議員應同樣受規管，又指若所有議員均享有特權不受限制，當其中一人阻礙議會運作，將導致其他議員的特權和權利受損。上訴庭認為原審裁判官決定有錯，裁定律政司勝訴，並把案發還重審。

梁就上訴庭決定提終極上訴，今被駁回。

案件編號：FACC 3/2021