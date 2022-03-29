全線惠康4.1起回復正常營業時間　AEON超市延長服務　新安排一覽

第五波疫情逐漸緩和，確診個案下降至四位數，本港不少企業及大型連鎖集團，近日亦宣布恢復或調整部份門店的服務。其中，AEON今日（29日）則公布，調整旗下10間分店的營業時間，當中有7間超級市場最早8時半開店，但「周三特價日」何時恢復則未有消息。牛奶公司集團亦公布，惠康旗下超過320間分店，將於4月1日回復正常營業時間。



AEON今日公布，由4月1日起，將調整分店的營業時間。其中綜合百貨方面，AEON STYLE（康怡、黃埔、油塘分店），以及AEON（屯門、荔枝角、荃灣、將軍澳分店），超級市場的時間為早上8時半至晚上10時半，其他部門則為早上10時至晚上10時半。

至於AEON（九龍灣、大窩口分店），為早上10時至晚上10時半。AEON九龍城分店，則為早上10時至晚上10時。

AEON未有「周三特價日」恢復消息

至於獨立超級市場方面，AEON尖沙咀分店的營業時間，為早上10時至晚上11時；旺角分店則為早上10時至晚上11時。不過，「周三特價日」何時恢復則未有消息。

滙豐48間分行4月1日起一周開5日

滙豐宣布，由4月1日起，48間現時於周一、三、五營業的零售分行，將改為周一至五服務，時間為早上9時至下午4時，周六則暫停營業。

至於3間分別位於滙豐總行大廈、旺角及觀塘的主要分行，則維持周一至六營業。另外有29間零售分行，仍然於周二、四、六提供服務，直至另行通知。

此外，除了5間現時於周一至五提供服務的滙豐中小企中心外，中上環及尖沙咀中小企中心，亦將於4月1日重開。至於灣仔告士道、觀塘王子大廈、沙田及上水中小企中心，則繼續暫停服務，直至另行通知。

萬寧全線分店回復正常營業 百佳及屈臣氏亦陸續復常

牛奶公司集團公布，惠康旗下超過320間分店，將於4月1日回復正常營業時間。顧客可在惠康網站，以查閱有關各分店營運時間詳情，至於萬寧全線約300間店舖，現時已經回復正常營業，惟晚上人流較少，部份分店晚上營業時間稍為縮短。

百佳超級市場及香港屈臣氏則指，大部份員工已回到崗位，店舖營業時間已陸續恢復正常。