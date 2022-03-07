疫情｜Shell五個油站暫停營業　20個油站調整營業時間

第五波疫情下，不少企業因員工染疫或隔離，面臨人手問題。Shell香港蜆殼今日（7日）公布，旗下5個油站需暫停營業，包括大埔道、馬頭圍、葵涌、小欖、及電氣道的油站，另有20個油站需要暫時調整營業時間，未能24小時為車主加油。



▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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油站員工若呈陽性即要關閉

香港蜆殼（Shell）表示，疫情持續嚴峻，當發現油站前線工作人員疑似感染或確診新冠病毒，所有員工須進行快速抗原測試，若發現員工測試呈陽性結果，會立即關閉該油站並安排專業公司消毒，而所有曾與患者有緊密接觸的員工也須要進行自我隔離至少7天。當有足夠人手，油站會馬上重投服務。

現時有5個油站需要暫停營業，包括大埔道、馬頭圍、葵涌、小欖、及電氣道的油站。

Shell現時有5個油站需暫停營業，包括大埔道、馬頭圍、葵涌、小欖、及電氣道的油站。

另有20個油站需要暫時調整營業時間，包括：亞皆老街、九灣東、屏山、鯉魚門、將軍澳、粉嶺北 、沙田第一城、沙田嶺、清水灣、唐人新村、馬鞍山等油站，建議顧客可事先根據網上資料：https://go.shell.com/3pnzzH2致電油站，了解營業時間。