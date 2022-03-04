Pizza Hut暫停營業達28間　譚仔三哥27間分店休息清潔

第五波疫情下，全城人流稀少，不少食肆「拍烏蠅」及人手不足下，都宣布停業。Pizza Hut必勝客今日（4日）宣布，即日起部分分店會暫停營業，涉及28間分店。而譚仔及譚仔3個亦分別有6間及27間今日停開，大部分涉及確診個案，而部分分店亦只提供外賣服務。市民光顧前可以留意各食肆公布的營業時間，以免「摸門釘」。



Pizza Hut即日起有27間分店停業。（梁鵬威攝）

▼3月4日 Pizza Hut必勝客各分店營業及停業安排▼



Pizza Hut指，因應近期疫情發展，即日起部份香港分店將會暫停營業，其餘開業分店的營業時間及堂食時間將有所調整。參考Pizza Hut今日上載的最新營業時間，有約28間分店停業，包括銅鑼灣兩間分店、德福廣場分店、觀塘APM分店、樂富廣場分店等。各分店的營業情況仍然會在每日早上不時更新，市民光顧前可以先到網上查閱營業時間。

▼3月4日 第五波疫情下的市況▼



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譚仔雲南米線6間亦暫停服務

譚仔雲南米線及譚仔三哥亦有分店停業，其中譚仔三哥有27間分店，需進行清潔消毒，暫停營業一天後明天才重開，包括又一城、奧海城、荃灣荃新天地等店舖，營業時間各間店舖都有不同，市民可以到網上瀏覽全線分店營業時間，但部分分店將只提供外賣服務，要自行致電分店查詢。

譚仔雲南米線6間亦暫停服務，約40間暫停堂食服務。譚仔表示，因應疫情，每日營業時間或會再更改而不作另行通知，不便之處，希望體諒。