疫情｜理大抗疫資訊平台講座　學者倡「正念育兒」取代獎罰式教仔

新冠病毒疫情持續逾兩年，影響百萬學子學習，多次大爆疫及停課令學生困在家中。香港理工大學應用社會科學系日前舉行一個討論在疫情下的親子關係培養網上講座，有荷蘭學者鼓勵參加者透過正念育兒，指出即使面對顯得反叛的兒童，也要相信其自主性，幫助自己和孩子探索真正的內在需求。



理大應用社會科學系副教授盧希皿在講座中表示，正念親職強調親子情緒的覺察，比起一般講求獎勵與懲罰的教養方法有所不同，非常適合香港家長參考和探討。



理工大學應用社會科學系設立一站式共創共享抗疫資訊平台(OSS)。（資料圖片）

理工大學應用社會科學系設立一站式共創共享抗疫資訊平台(OSS)，由學系教職員、學生、舊生、社福機構及專業團體協作推出。平台提供一系列專業講座、短片分享、身心靈健康工作坊等，亦邀請確診後康復的師生及校友分享康復經歷、感受、盼望及祝福，望減輕社會對疫情的焦慮。

理大共創共享抗疫資訊平台首個專業講座，有超過400位來自世界各地及社會各界的專業及公眾人士參加。

該平台在周一（28日）舉行首個專業講座《渡過疫情：在充滿挑戰的時代下的「靜觀親職」概念之應用》，有400位來自世界各地及社會各界的專業及公眾人士參加，共同討論在疫情下的親子關係培養。荷蘭阿姆斯特丹大學（家庭心理健康）的Susan Bögels教授在講座中表示，育兒從來使人飽受壓力，兒童依賴性高，成長過程消耗巨大資源，需成人全面保護，但疫情則令成人壓力更甚，對育兒造成更大挑戰。

她建議大眾妥善照顧自己和孩子的內在需求，讓親子一同進步和面對環境壓力，找回養育孩子的喜悅與初心。「以正念育兒，除了關注孩子的壓力，更需要察覺自己的壓力，以至和自己的内在小孩溝通，避免將不安轉化成過度管教。另一方面，我們也要相信孩子和我們一樣擁有面對困難的自主性。」

荷蘭阿姆斯特丹大學（家庭心理健康）的Susan Bögels教授推崇正念育兒。

其餘兩場專業講座將於4月4日及4月8日於網上舉行，由英國的杜倫大學Sarah Banks教授及加拿大的多倫多大學Faye Mishna教授主講。她們將與業界探討社工在疫情下的專業價值培育和視野發展。

OSS平台亦將於4月1日及4月15日舉辦兩場有關靜觀的網上體驗，包括由學系副教授及自身靜觀減壓導師盧希皿帶領的「讓靜觀陪伴家長們渡過時艱」；另一則是由學系高級專任導師杜文龍博士帶領的「靜坐與靜觀可以幫你面對逆境」。