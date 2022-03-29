綠在區區停儲分　營運商回收量減半憂被扣錢　環保署：按合約調整

本港新冠肺炎疫情持續，環保署早前指為減少接觸，「綠在區區」及回收便利點的「綠綠賞」積分計劃暫停。有營運回收便利點的團體指，缺乏誘因下回收量大減一半，當中玻璃樽更因不少食肆停開成為「重災區」，暴跌達70％。營運商又擔心回收量未能達到合約中列明的水平，會被扣減營運費，直言現時「每樣開支都緊絀啲，樣樣要慳啲使」。

環保署回覆指，理解社區回收設施近日的回收量可能會受到疫情影響，如營辦團體的回收量在個別月份未能達到營運合約中訂定的回收量，將會按營運合約機制，要求營辦團體提交跟進措施，力求在未來的數月內趕上整體目標。



當局早前指為減少「綠在區區」訪客在進行回收時的接觸，「綠綠賞」積分計劃包括儲分及兌換禮品，由3月4日暫停至31日。

有營運回收便利點的團體不具名向《香港01》表示，由於不少進行回收的市民均是為儲積分換禮物，亦有不少拾荒者是為禮物而回收，積分計劃暫停後回收量大跌一半。他又估計，因疫情嚴峻市民減少外出，回收點的人流亦大減40％至50%。

營運團體解釋，與環保署簽訂的合約中有兩個標準，一個是基本底線，若不達標將扣減營運費；另外則為獎勵標準，如達標可獲額外營運費。他指未暫停積分計劃時，經常達到獎勵標準上限，惟現時不但未能達到獎勵標準，更擔憂回收量可能跌穿基本底線。他坦言目前營運雖未至於出現困難，但每樣開支亦較早前緊絀。

▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



+ 15

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，其回收公司為六至七間回收便利點提供下游處理回收物服務，不過未觀察到回收量有明顯下跌，大約只減少不足10％。他認為積分計劃暫停亦沒有太大影響，「有心回收就算無分都會做」。不過他又稱，疫情下經濟活動大減，令整體回收量減少，以紙張為例，則大跌近30％，「商場無人行無人買嘢，都無紙箱畀我哋回收」。

環保署回覆表示，理解社區回收設施近日的回收量可能會受到疫情影響，亦會把暫停「綠綠賞」的因素，納入整體考慮之內。 環保署又指，由於政府已宣布如疫情繼續呈下降趨勢，會由4月21日起分階段放寬部份社交距離措施，故會考慮同時恢復積分計劃。

▼2月初多區街市囤積大量發泡膠箱▼

