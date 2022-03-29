強制檢測｜增20大廈　涉博康邨、順安邨等　大興邨累計五座上榜

本港新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局周二（29日）再發出強制檢測公告，繼續達20幢大廈被納入公告。名單當中全部均為公屋或居屋，當中包括沙田博康邨博達樓、觀塘順安邨安逸樓、屯門兆畦苑兆強閣及慈雲山慈正邨正和樓等。而屯門大興邨連續兩日有大廈上榜，大興邨興輝樓為邨內第五幢被納入強檢的大廈。

公告中指明，任何人士曾在指定時間內逗留於名單上的大廈超過兩小時，則需於周三（30日）至周四（31日）內進行核酸檢測。



▼2月19日 沙田博康邨博達樓封區強檢▼



+ 12

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有20個指明地方被納入強制檢測公告。當局指，如在3月16日至3月29日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，則需於3月30日至3月31日期間進行檢測。

周二名單中上榜大廈包括19幢公屋及一幢居屋，當中以黃大仙區上榜大廈最多，達三幢，包括竹園南邨秀園樓、慈雲山慈民邨民裕樓及慈雲山慈正邨正和樓。其餘九龍區上榜的大廈涉及觀塘順安邨安逸樓及九龍城美東邨美德樓。

▼3月21日 葵盛東邨盛逸樓圍封強制檢測▼



+ 8

在新界方面，多區亦有兩幢大廈被納入強制檢測公告，當中有沙田的博康邨博達樓及沙角邨銀鷗樓A座至C座；葵涌的葵盛東邨盛富樓及葵涌石蔭邨智石樓；大埔的運頭塘邨運亨樓及大元邨泰怡樓。

另外，屯門亦有兩大廈上榜，涉及屯門大興邨興輝樓及兆畦苑兆強閣，當中大興邨已是連續兩日有大廈被納入公告，由恢復強制檢測公告以來，該邨已累計有五幢大廈上榜。天水圍同樣有兩大廈上榜，包括天澤邨澤宇樓及天瑞邨瑞龍樓。而港島方面，則只得一幢大廈被納入強制檢測公告，為柴灣小西灣邨瑞強樓。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



+ 3

當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，無需接受強制檢測。須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。當局強調，市民不能使用快速抗原測試。

當局又指，政府周三將於青衣長康邨康豐樓和康祥樓對出籃球場重開流動採樣站，位於荃灣梨木樹邨榮樹樓對出空地及觀塘順安邨安頌樓旁空地的流動採樣站會延長服務日期至周四。另外，當局強調會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。

▼3月29日各區向公眾提供服務的流動採樣站▼

