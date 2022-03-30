大圍新翠邨、天水圍天盛苑、觀塘翠屏邨　各一廈污水陽性圍封強檢

政府今日（30日）繼續圍封檢測行動，部份大廈因污水樣本呈陽性，疑有隱形患者未找到，被當局圍封。下午3時30分起圍封大圍新翠邨新傑樓，居民要在晚上9時前接受檢測，目標明早11時完成行動。

天水圍天盛苑盛泉閣於下午4時亦被圍封進行強制檢測，居民要在晚上10時前接受檢測，預計明日中午12時完成行動。

觀塘翠屏（南）邨翠杏樓下午5時起圍封強檢，居民要在晚上10時前接受檢測，預計明午1時完成。

所有曾於3月17日至今日，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，都要在4月1日或之前接受強制檢測。



▼3月29日 九龍灣麗晶花園7及8座3圍封檢測▼



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政府發言人表示，由於新翠邨新傑樓大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，決定進行圍封檢測行動。政府要求所有居民於晚上9時前接受檢測，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，無須於強制檢測行動中接受檢測。目標是爭取於明日約上午11時完成行動。

▼3月30日 新翠邨新傑樓圍封強檢▼



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新翠邨新傑樓圍封範圍（政府新聞處）

天盛苑盛泉閣居民今晚10時前要接受檢測

下午4時起，天水圍天盛苑盛泉閣亦圍封強檢，居民要在今晚10時前接受檢測，目標是在明日中午12時完成此行動。

政府發言人表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，決定圍封。3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，無須於強制檢測行動中接受檢測。

▼3月30日 天盛苑盛泉閣圍封強檢▼



天盛苑盛泉閣圍封範圍。（政府新聞處）

翠屏（南）邨翠杏樓現多宗確診

政府發言人表示，近日在觀塘翠屏（南）邨翠杏樓發現多宗確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定進行圍封強檢行動。居民要在今日晚上10時前接受檢測，預計明午一時解封。

觀塘翠屏（南）邨翠杏樓圍封範圍。（政府新聞處）

任何於3月17日至3月30日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，亦須在4月1日或之前接受強制檢測，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

▼3月29日 長青邨青楊樓圍封檢測▼

