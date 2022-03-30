疫苗接種｜為70歲以上長者上門打針 聶德權：在圍封公屋大廈試行
撰文：鍾妍
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政府早前預告，會在本周起，於圍封強檢的公屋大廈，為未接種新冠疫苗的70歲或以上長者翌日上門打針。負責疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權表示，會先在一座圍封強檢樓宇試行，今日（30日）亦到訪深水埗幸福邨一住戶，了解上門疫苗接種服務，為即將推出的疫苗到戶接種服務作準備。
他表示，政府快將推出平台，供有需要的人士登記，在收集和整理資料後，安排外展醫護團隊為行動不便的長者或殘疾人士上門接種疫苗。
聶德權表示，會先在一座「圍封強檢」樓宇試行，為長者及殘疾人士登記接種，待圍封後翌日為他們提供上門疫苗接種服務。他指，會在總結經驗和理順接種流程後，再進一步擴大有關行動。
鄭婆婆農曆年後獨留在家不敢外出
他今日到訪深水埗幸福邨，視察社聯連同香港醫學組織聯會的「疫苗易」家居接種計劃的接種流程。獨居在幸福邨福明樓的鄭婆婆，已年邁90歲，行動不便，自農曆新年起已獨留在家，不敢外出，在社區中心轉介下，獲安排外展團隊為她上門打針，她對不用外出亦能得到疫苗保護感方便。
將推出平台登記上門接種服務
聶德權指，現時仍有一些有特別需要人士，可能因為行動不便未能前往疫苗接種點，需要社福團體、醫護機構和地區人士等協助。他說，政府亦快將推出平台供有需要的人士登記上門接種服務，會在收集和整理資料後，安排外展醫護團隊為行動不便的長者或殘疾人士上門接種疫苗。不過，現時仍要先透過地區組織，在派發物資或探訪當中，協助收集未曾接種疫苗的70歲或以上長者，以及因病患或殘疾不能夠外出接種疫苗人士的登記資料。
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