確診大廈｜331幢新疫廈　太古城海天花園、元朗嘉湖山莊多座上榜

第五波確診個案近日緩慢回落，連續四日單日呈報確診數目跌破萬宗，過去14日曾有確診者居住的大廈數目亦稍有減少。據衞生防護中心最新更新的確診大廈名單，有6,313幢大廈榜上有名，較前一日的6,387幢減少74幢。



元朗區有536幢大廈上榜，仍是十八區中最多疫廈的地區；其次為東區及沙田區，分別有520幢及472幢大廈有人確診。至於新上榜的331幢大廈，東區佔49幢，包括太古城多個屋苑；其次為葵青區，有44幢大廈新上榜。



▼部份確診大廈▼



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過去兩周6,313幢大廈有確診者曾居住

據衞生防護中心昨日更新確診大廈名單，過去14日累計共有6,313幢大廈有人確診，當中536幢位於元朗區，數目較前日的558幢有所回落，但仍然是十八區中最多疫廈的地區。

元朗續重災有536幢疫廈 數字稍落仍屬全港最多

元朗區疫廈中不乏私人屋苑，當中不少屬豪宅，包括帝庭居、卓雅花園、御豪山莊等。區內25幢新上榜大廈中，半數是私人屋苑或樓宇，包括嘉湖山莊翠湖居、嘉湖山莊麗湖居、時景花園、錦綉花園等。

另有位於近郊的村屋新上榜，包括大樹下西路、棋台山河瀝背等。至於公屋及居屋方面，亦新增5幢新上榜大廈，包括天盛苑、天富苑等，區內有人確診的公屋及居屋大廈總數仍逾150幢。

▼3月29日 確診大廈名單▼



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東區49幢大廈新上榜 包括Island Residence、慧雲峯

其次是東區及沙田區，分別有520幢及472幢大廈有人確診。當中東區有49幢大廈新上榜，是全港最多新大廈上榜的地區。

太古城多個屋苑均有大廈上榜，包括安盛臺、海天花園、海景花園、高山臺及翠湖臺等。在新上榜大廈中，亦包括Island Residence、慧雲峯等高尚住宅。

另有三區有超過400幢疫廈，包括中西區、深水埗區、及油尖旺區；六區仍有逾300幢疫廈，包括九龍城區、觀塘區、西貢區、荃灣區、灣仔區、及黃大仙區。

▼3月29日 九龍灣麗晶花園7及8座3圍封檢測▼



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新增2幢紀律部隊及公務員宿舍有確診個案

至於紀律部隊及公務員宿舍，昨日名單中共有31幢，較前日少1幢，但當中有2幢屬新上榜大廈，分別是位於東區的柴灣已婚警察宿舍1座、以及位於離島的石壁監獄職員宿舍I座。

▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼

