調高罰則｜政府發稿出錯一日始更正　封區無強檢可罰5萬元囚半年

食物及衞生局周二（29日）夜晚公布，修訂強制檢測相關規例，提高無遵從強制檢測的罰則至最高罰款2.5萬元及監禁半年。

事隔一日，食衞局周三（30日）夜晚才發現新聞稿出錯，將罰則分為兩部份，違反強制檢測公告的市民，罰則維持在最高2.5萬元及監禁6個月，而在圍封強檢大廈的居民，若無遵從強檢指示，罰則進一步調高至5萬元及監禁6個月新修訂將於周四（31日）生效，意味着在封區期間，若父母無帶孩童落街檢測，將可被罰款2.5萬及判囚半年。



▼3月30日 觀塘翠屏（南）邨翠杏樓圍封檢測▼



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食衞局周二夜晚發稿指，修訂《預防及控制疾病規例》（第599J章），以要求需照顧者（兒童及精神上無行為能力的人）的負責人盡其最大努力，確保該需照顧者遵從強制檢測指示、強制檢測公告或強制檢測令下的規定；以及調高不遵從強制檢測指示，以及圍封強檢下的相關罪行罰則至最高2.5萬元及監禁6個月。

錯發新聞稿 相隔24小時才更正

惟昨日的新聞稿，錯誤將強制檢測公告和封區強檢的違例罰則，一同訂於第四級罰款。食衞局周三晚即相隔超過24小時後，才再發稿更正修訂，將強檢罰則拆分為兩類。

當中不遵從強檢指示和公告人士的最高刑罰，維持在2.5萬元及監禁6個月；而圍封強檢大廈的居民，若不遵從相關強制檢測指示，罰則會進一步調高至最高罰款5萬月及監禁6個月。當局表示，新修訂的罰則，可加強阻嚇力並維持不同罰則之間的分級。