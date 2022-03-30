疫情｜999求助急增　來電平均等候飊升3倍至21秒　輕症轉駁至消防

第五波疫情來勢洶洶，短短一個多月間，確診數字幾何級數上升，大量市民致電999查詢或召喚救護車，導致熱線「大塞車」。

警方表示，第五波疫情下，999緊急電線的查詢和求助個案急增，來電者平均等候時間，由去年的7秒，飊升3倍至今年2月的21秒，在警方新措施下，通訊員要即時將來電者個案分類，若確診病患情況輕微、意識清醒或有親友照顧，便會將有關求助轉駁至消防通訊中心，以加快接聽下一個來電的求助。



新一期《警聲》提到，999緊急熱線來電者的平均等候時間，由去年的7秒，急升三倍至今年2月的21秒。港島總區指揮及控制中心警察總通訊員何家輝表示，為應對市民急增的需求，警隊採取新措施，通訊員會即時分類處理需要救護服務的來電，確認病患者是否長者或兒童，以及是否有自理能力。

他解釋，若病人情況較輕微、意識清醒或有親友陪伴，將會轉駁有關求助至消防通訊中心，讓報案人直接與消防通訊中心人員通電，形容新措施讓通訊員能更快接聽下一個來電。

港島總區指揮及控制中心警察總通訊員何家輝（右）及警察總通訊員孔慧欣（左）的經驗豐富。（警聲圖片）

任職警察總通訊員29年的孔慧欣提到，警隊一直執行「無需警方行動」案件分類政策，將由其他部門處理的輕微及非緊急事件，納入該類個案，並向報案人解釋如何透過警隊的電子報案中心等渠道作出求助。若案件涉及刑事、嚴重影響公共交通，或對市民生命有威脅，例如涉及兒童，長者及個人安全時，通訊員則會派員處理。單是去年便有逾36萬宗「無需警方行動」，佔整體求助個案約16%。