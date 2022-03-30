強制檢測｜增20大廈上榜　包括太安樓　大興邨寶林邨連續三日上榜

食物及衞生局今日（30日）再發出強制檢測公告，再新增20幢大廈被納入強檢名單，大部份為公屋或居屋樓宇，包括沙田禾輋邨順和樓、柴灣興民邨民逸樓、將軍澳彩明苑彩貴閣及慈雲山慈正邨正明樓等，另外再有私人樓宇上榜，為西灣河太安樓。今日新增大廈中，屯門大興邨、天水圍天瑞邨、將軍澳寶林邨等連續兩、三天均有大廈上榜。



公告中列明，任何人士曾在3月17日至30日內，逗留於名單上的大廈超過兩小時，需於周四（31日）至周五（4月1日）內進行核酸檢測。



14幢上榜大廈位於新界 將軍澳佔3幢

因應大廈有多宗確診個案，再多20個指明地方被納入強制檢測公告，包括19個公共屋邨或租置租置公屋，以及一座私人住宅，即小西灣河太安樓。14幢新增大廈位於新界，其中將軍澳三幢，包括明德邨明道樓、彩明苑彩貴閣及寶林邨寶智樓；天水圍亦有兩幢，包括天耀邨耀昌樓及天瑞邨瑞林樓。

至於九龍方面，旺角海富苑海欣樓、油塘油麗邨盈麗樓、慈雲山慈正邨正明樓等大廈上榜。港島區則有筲箕灣愛東邨愛澤樓、西灣河太安樓及柴灣興民邨民逸樓。

▼3月30日 沙田新翠邨新傑樓圍封檢測▼



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大興邨、天瑞邨及寶林邨連續有大廈上榜

另外，有多條屋邨為連續上榜，其中屯門大興邨連續三日有大廈上榜，興昌樓為區內第六幢上榜大廈；天水圍天瑞邨亦連續兩日有大廈上榜；將軍澳寶林邨亦連續三日有大廈被納入強檢，寶智樓為區內第五幢上榜大廈。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

