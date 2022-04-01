封區｜污水樣本陽性　麗晶花園及柴灣兩邨被圍封檢測

政府今（2日）宣布圍封九龍灣麗晶花園第五座及第六座、柴灣翠樂邨翠祿樓，及翠灣邨翠福樓進行檢測，並指上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，故需圍封檢測。其中麗晶花園為相隔3日再度有屋苑大廈被圍封。



▼4月1日 九龍灣麗晶花園第五及六座圍封檢測▼



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政府今午4時起展開九龍灣麗晶花園第五座及第六座的圍封行動，目標在明日（2日）下午約1時完成行動，在受限區域內的人士須留在其處所並接受強制檢測，直至完成所有已識別的受檢人士完成檢測。政府已在圍封區域內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上9時前接受檢測。

▼3月29日 九龍灣麗晶花園7及8座3圍封檢測▼



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柴灣翠樂邨翠灣邨各一大廈被圍封

此外，政府下午5時亦圍封柴灣翠樂邨翠祿樓，要求相關人士需在晚上10時前落樓完成檢測，目標在明日中午12時解封；柴灣翠灣邨翠福樓亦於下午5時被圍封，政府要求市民在晚上9時30分前接受檢測，期望在明日中午12時解封。

▼3月31日 博康邨博逸樓圍封檢測▼



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政府發言人表示，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

不遵從強檢令最高罰50,000元及監禁六個月

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果，當局會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款、即50,000元及監禁六個月。

▼3月31日 美孚新邨第七期萬事達廣場1-3號圍封檢測▼

