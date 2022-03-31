封區｜三廈解封共揭122宗陽性　涉新翠邨新傑樓、翠屏邨翠杏樓等

政府昨日（30日）圍封三幢大廈，總共發現122宗陽性個案，約為受檢居民的3.6%其中天水圍天盛苑盛泉閣於今早（31日）11時解封，共發現9宗陽性及6宗不確定個案，受檢居民陽性比例約為1.3%；觀塘翠屏南邨翠杏樓中午解封，共發現56宗陽性及2宗不確定個案，陽性比率約為4%；沙田新翠邨新傑樓亦發現57宗陽性和25宗不確定的個案，陽性比率為4.6%。



▼3月30日 天水圍天盛苑盛泉閣圍封檢測▼



港府昨日下午4時起圍封天水圍天盛苑盛泉閣，並於今早約11時解封，約710人接受檢測，並發現9宗陽性和6宗檢測結果不確定的個案，受檢居民陽性比例為1.3%。政府亦派員到訪盛泉閣其中約320戶，當中36戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。

翠屏邨翠杏樓發現56宗陽性個案

觀塘翠屏（南）邨翠杏樓昨午5時起亦被圍封，並於今日中午12時解封，期間共有約1,410人接受檢測，當中發現56宗陽性和2宗不確定個案，陽性比率約為4%。政府亦派員到訪翠杏樓約750戶，當中57戶在過程中沒人應門，將採取措施跟進。

▼3月30日 觀塘翠屏（南）邨翠杏樓圍封檢測▼



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新翠邨新傑樓57宗陽性 中招率4.6%

至於昨日下午3時半起圍封的沙田新翠邨新傑樓，亦於今早11時解封，共1,244人接受檢測，共發現57宗陽性和25宗不確定個案，陽性比率為4.6%。此外，政府派員到訪新傑樓723戶，有95戶在過程中沒人應門。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處50,000元及監禁六個月。

▼3月30日 沙田新翠邨新傑樓圍封檢測▼

