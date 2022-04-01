快速測試劑｜消委會接226宗投訴涉款約15萬　更新認可名單搜尋器

為方便市民參考及選購合乎標準的快速抗原測試包，消委會今日（1日）更新認可認可名單搜尋器，除原本香港、中國內地、歐盟、美國的名單，亦加入澳洲、新加坡及澳門。

另外，消費者委員會截止3月31日共接獲226宗有關快速抗原測試包的投訴，當中有152宗涉及延誤送貨的問題，涉及總金額達148,886元。



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消委會於3月9日推出搜尋器，涵蓋了香港、中國內地、歐盟、美國的認可名單，方便市民參考及選購合乎標準的快速抗原測試劑。消委會今日將搜尋器正式改名為「不同地區認可的快速抗原測試包名單搜尋器」，並加入澳洲、新加坡及澳門的認可名單，消委會表示除會定期為搜尋器更新資料外，亦會為消費者提供更多資訊，安心選購。

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另外，消委會今日亦公布，截止3月31 日共接獲226宗有關快速抗原測試包的投訴，當中有152宗涉及延誤送貨的問題，有25宗為貨品質素的投訴，各有12宗是有關銷售手法及數量的投訴。涉及總金額為148,886元。