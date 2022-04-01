全民派防疫包｜視乎抽中快測劑牌子　「福袋」最貴可達2500元

政府將於周六（4月2日）向全港270多萬住戶每戶派發一個防疫服務包，當中包括中成藥、20個快速測試劑及KN95口罩等。究竟每個「福袋」價值幾錢呢？

《香港01》記者周四（31日）到深水埗格價，當中快速測試劑的價格浮動最大，暫時未知當局派發的牌子，但根據「往績」，最貴的妥析每支要120元，最便宜的YHLO近日就劈價至10元。綜合所有物資，「福袋」最高可達2,500元，但最低則只價值約300元，相差八倍多。



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防疫服防包派發在即，但政府至今仍未公布當中快速測試包的牌子，食物及衞生局副局長除德義僅表示必定是四種認可類別之一，即為美國、歐盟或內地認可套裝。

參考過往派發紀錄，政府共派發過13個牌子的快速測試劑，當中包括妥析、YHLO及萬孚等，各牌子在坊間的售價差距亦很大。

記者到深水埗及沙田一帶巡視，眾多政府派發的測試劑當中，以YHLO的快速測試劑最為常見，售價亦較為親民，售50至60元一盒，內有5支測試劑，平均每支售價幾10元；另外萬孚及Hecin的測試劑最便宜則售25元一支。

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本土貨「妥析」最貴 每支120元

連鎖店屈臣氏有多個品牌可以選擇，包括本地公司相達生物科技製造的妥析快速測試劑，但價格亦最為昂貴，高達120元一支；而YHLO在屈臣氏的售價亦較高，5支裝價格為270元，貴了近5倍。

若政府派發的「福袋」，全部20個新速測試劑為妥析，價值已高達2,400元；如均為YHLO，市價總值只為200元。

連花清瘟膠囊大跌價 每盒二三十元

至於中成藥，早前出現缺貨的連花清瘟膠囊貨源亦充足，市民可輕易於藥房或屈臣氏及萬寧等商戶找到，24粒裝價格大約為30至50元；此外，坊間不少散貨場亦有售藍白色的「內地版」連花清瘟膠囊，一盒24粒裝只售20至30港元，但內地版的連花清瘟膠囊並未在香港註冊，據食物及衞生局副局長徐德義所指，中央政府提供的藥物有內地版「連花」，該藥物批之已豁免註冊，但未知坊間的「內地版」是否同獲豁免。

KN95口罩 市價每個2至3元

而口罩方面，政府將在防疫包內派發KN95口罩，而坊間較為常見的款式則為KF94口罩，但仍可於藥房找到KN95口罩，價格平均為每個2至3元。

綜合所有物資，如防疫服務包內的20支快速測試劑為妥適測試劑，「福袋」總價值可達2,500元；但如為YHLO測試劑，整個「福袋」則只價值約300元，兩者相差超過八倍。

▼3月25日 政府公布4月初向市民派防疫服務包▼

