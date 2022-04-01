政府有機會以快測代替全民檢測　曾祈殷：走漏一成半個案都唔一定

特首早前指研究透過快測包了解本港感染情況，似乎有意以全民快測代替一直在進行細化工作的全民檢測，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（1日）在港台節目《千禧年代》質疑，快測結果應如何呈報、由市民自發採樣或有相關人員採樣等細節需要釐清。他擔心，如果市民自行採樣，對於已打針的感染者有機會不呈報，「走漏一成半個案都唔一定」，未必有效掌握實際社區感染人數。



感染及傳染病專科醫生、醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。(資料圖片)

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，政府有機會想藉使用快測包流程，為日後全民檢測作演示。但他指，快測與核酸檢測不同，15至20分鐘有報告，他質疑，快測報告應是如何處理，市民如何呈報。他又指，如由市民自發採樣，能否可以人人如實上報；還是由相關人員採樣等等，這些細節都需要釐清。

他又稱，未來政府有機會在圍封強檢中，以快速測試取代核酸檢測，可以隨著快速測試找出最新的感染及在社區中高傳染性人士。但由於市民未必會如實呈報，有市民或因已接種疫苗便不呈報，「對於佢哋無誘因呈報，走漏一成半個案都唔一定。」指未必有效知道社區感染人數。

2022年3月31日，白田邨澤田樓圍封強檢。



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政府周六起將會派發防疫服務包，行政長官林鄭月娥昨日（31日）表示隨著全民派發快速抗原測試包，是否可以利用這項相對準確及方便的工具，能在短時間內了解到本港目前處於的感染狀況。