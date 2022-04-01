民研︰市民對傳媒滿意度創近30年新低　近半認為有自我審查

近年來本港傳媒界風波不斷，香港民研今日（1日）公布新聞傳媒評價的最新調查。結果顯示，多項分數再創新低，互聯網的滿意淨值下跌10%，創2010年有紀錄以來新低；而報紙的滿意淨值再跌7%，僅得21%表示為主要新聞來源，為1993年12月以來最低。

資深新聞工作者楊建興表示，現時不少議題涉及中央，包括國安法、抗疫策略，公眾認為傳媒對中央政府帶有顧忌，而《蘋果日報》、《立場新聞》、《眾新聞》等先後停運，聲音更單一化。同時紙媒的衰落，亦為報紙的公信力帶來衝擊。



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傳媒的滿意程度繼續急跌至33%

香港民研於3月21日至25日，以隨機抽機的方式，電話訪問了1,004名市民。調查顯示，分別有65%及64%被訪者，透過電視和互聯網作為主要新聞來源，亦分別有21%被訪者選擇報紙和電台，分別較半年前下跌7%及3%，報紙更創1993年有紀錄以來新低。

資深新聞工作者楊建興（左一）認為，本港紙媒的轉型緩慢，雖然部份互聯網的新聞來自報紙，但公眾的觀感上，報紙並非主要消息來源，因此對紙媒的公信力帶來衝擊。（歐陽德浩攝）

傳媒滿意淨值方面，互聯網較一年前大幅下跌10%至12%，創2010年有紀錄以來新低，報紙亦下跌7%至負6%，為2000年10月以來最低。整體而言，市民對傳媒的滿意程度繼續急跌至33%，創1993年有紀錄以來新低。

2021年6月24日，《蘋果日報》最後一日出版，市民爭相搶購。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

48%人認為傳媒有自我審查

新聞自由方面，48%受訪者認為香港新聞傳媒有自我審查，31%則認為沒有，淨值為正17個百分點，創2013年以來新低。63%被訪者認為傳媒批評中央政府時有顧忌；43%認為香港傳媒有充分發揮言論自由，淨值為負5個百分點，創1997年有紀錄以來新低。

▼2021年12月29日 200警力搜《立場新聞》辦公室▼



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處理非政治新聞亦有顧忌

資深新聞工作者楊建興表示，調查結果的趨勢明顯，公眾認為傳媒對中央帶有顧忌，具有自我審查，以致新聞自由受制肘。他指，現時本港很不少議題均涉及中央，包括國安法、抗疫策略，以至近日的內地空難，「（部份）唔係好政治嘅嘢，但明顯見到媒體處理呢啲新聞有顧忌。」

楊亦指，近年本港爆發疫情，有聲音指傳媒應更加以正面的態度宣傳，或希望能減少批判，因此公眾或會質疑新聞是否為事實的全部。

▼2021年6月17日 警方進入壹傳媒大樓▼



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《蘋果日報》等媒體相繼停運 聲音單一化

而《蘋果日報》、《立場新聞》、《眾新聞》等先後停運，聲音單一化，政治光譜傾向一方。他認為，多元的聲音為新聞自由重要元素，本港卻出現奇怪的現象，親建制及另一方的傳媒，以相同的方式批評同一議題，親建制的傳媒卻得到掌聲，而另一方則遭到批評。

報紙的滿意度及觀看人數下降方面，楊認為紙媒的衰落為世界潮流，國際老牌媒體亦轉為網上發展。他認為本港紙媒的轉型緩慢，雖然部份互聯網的新聞來自報紙，但公眾的觀感上，報紙並非主要消息來源，因此對紙媒的公信力帶來衝擊，導致地位及重要性有所下降。

2022年1月3日，《眾新聞》宣布將停止運作。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

讚Now新聞台記者發問得體 予特首解釋機會

問及Now新聞台記者因發問有關內地醫護的投訴機制，而受到批評，Now新聞台發出道歉聲明。楊認為「完全係茶杯風波」，傳媒及記者受到攻擊及惡意批評。他指，公眾評論記者的發問是一種鞭策，例如是否濫用身份查詢不相關的問題，或其發問時的態度等。

不過楊翻看當日的記者會，認為該名記者發問時得體，完全沒有問題，更給予機會特首，解釋內地醫療人員來港的安排。他認為，「現實係好多說話觸動到一啲人嘅神經，反應會好大」，亦會導致傳媒更進一步自我審查。

2021年6月24日，《蘋果日報》最後一日出版，員工與市民告別。（資料圖片 / 李澤彤攝）

▼記者會直播重溫▼

