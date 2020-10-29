曾國衞質疑民研大灣區投票民調認受　鍾劍華︰無排除普通話受訪者

近日有消息指政府有意修改《選舉條例》，讓居住內地港人可在當地投票。公民黨黨魁楊岳橋昨天在立法會會議引述香港民研的民調，指有68%受訪者反對大灣區投票，被政制及內地事務局局長曾國衞公開質疑該民調的認受性。 香港民意研究所副行政總裁鍾劍華，今天（29日）在電台節目表示，過往若調查員遇到受訪者說普通話，或「唔咸唔淡」的廣東話，只要對方聽得懂廣東話，亦是香港永久居民，都會繼續做調查，有需要時也會用普通話向對方解釋問題，認為不存在曾國衞所指問題。至於被質疑沒有針對居於其他地方的港人做調查，鍾劍華認為，按相關說法，更可無限放大，「可以話點解唔問14億中國人？」他批評曾國衞只為否定而否定。

鍾劍華認為香港民研的調查嚴謹，能反映主流意見。 (資料圖片)

鍾劍華在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，由於簡化操作、資源考慮等問題，問卷調查一般只會設定廣東話版的問題，因為95%香港人都能說或聽得懂廣東話，但若委託人要求，有時也會有英文問卷。他稱，過往若有調查員遇到有人說普通話，或「唔咸唔淡」的廣東話，只要對方聽得懂廣東話，亦是香港永久居民，都會繼續做調查，有需要時也會用普通話向對方解釋問題。被問到曾國衞的質疑是否合理時，他指任何調查都有局限性，批評曾國衞為否定而否定。

曾國衞早前稱，多年來社會上均有聲音希望推行境外投票。鍾劍華反駁，認為事實並非如此，境外投票只屬近期有建制派要求，而炒作的議題，相信有關說法涉政治考慮。他認為，香港民研調查嚴謹，能反映主流意見，但政府否定民意調查，而非實際解答市民關心的不公平及操作問題，包括不能監察投票、未能傳遞宣傳品到內地等，批評曾國衞說法「好隨意」，「無條件做局長」。

曾國衞昨天表示，對於有前設性民調的廣泛性及認受性有所保留。 (資料圖片／鄭子峰攝)

曾國衞昨天表示，香港民研相關調查的受訪對象比較「特別」，其前設要求為18歲以上操粵語的港人，質疑為何講普通話或英文的港人意見就不聽取；他又稱民調有半數以本地固網電話進行，質疑未有包括身在外地的港人意見。曾國衞指，由於有關議題在境外的關注較大，對於有前設性民調的廣泛性及認受性有所保留。