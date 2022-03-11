香港民研：傳媒報道俄烏戰爭問卷屬捏造　取消今日調查發布會

香港民意研究所原定於今日（11日）舉行有關「俄烏戰爭」的調查發布會，不過今午約12時臨時宣布取消。民研解釋，周三（9日）起多間傳媒報道一份聲稱是由該機構草擬有關俄烏戰爭的問卷草稿，但經內部查證後，證實文件完全捏造。民研指由於事出突然，團隊用了大量時間和精神去處理有關事件，當中包括法律團隊和其他人士，故決定取消記者會。

翻查報道，網頁「港人講地」於周三貼出一份網上流傳的問卷，引述網民批評問題有嚴重引導性，質疑涉違《國安法》。《文匯報》今日亦有報道講述相關問卷，並指「不排除該組織再一次以『學術』之名炮製『民意』。」



香港民研「俄烏戰爭」調查發布會原定於今日下午2時半舉行，不過民研約於中午12時向傳媒發通知，表示取消記者會。香港民研指受部份傳媒「抹黑」，以圖文並茂展示一份聲稱是該機構草擬有關俄烏戰爭的問卷草稿，惟文件完全捏造。

香港民研解釋，文件抬頭使用「香港民意研究所」以及一些專業用詞，查實並非出自該機構。偽造文件所載的問卷題目，亦非該機構草擬的問題。香港民研強調，現正審議有關事件，再決定如何跟進。

該機構又稱，由於事出突然，用了大量時間和精神去處理有關事件，當中包括法律團隊和其他人士，並指「在疫情極其險峻的時候，我們無法及時討論如何全面處理類似事件」。因此決定取消今天的新聞發布會，以爭取時間商討及處理有關問題。

翻查報道，「港人講地」於周三報道網上流傳有關問卷，圖片顯示問卷一共有七條選擇題，包括比較支持俄烏戰爭中的哪一方、是否支持聯合國通過譴責俄羅斯決議、是否支持「加入烏克蘭國際志願軍」的方式支援烏克蘭、是否支持香港發起「實際行動」支援烏克蘭，以及願意用甚麼「實際行動」支援烏克蘭，選項包括籌集資金、提供軍事裝備、前往烏克蘭參與國際志願軍等。

大公報及文匯報周四（10）日則有報道指有團體到警察總部請願，促請警方嚴肅跟進有關俄烏戰爭的民調活動並嚴正執法。而文匯報今日亦有報道，批評網上流傳的問卷「蓄意訪問有特定傾向的群組，企圖鋪墊有利的『民調』結果」，又斥調查目的是向市民灌輸「反俄」概念，「從而煽動反華及支持『港獨』的情緒，以配合外部勢力打擊俄羅斯」。

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