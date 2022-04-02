許樹昌憂復活節假人流增疫情或反彈　下周商討打第四針料長者優先

第五波疫情趨緩和，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（2日）在商台節目《政經星期六》表示，擔心復活節長假期開始，市面人流恢復，疫情有機會反彈。他指，根據預測，本月底每日確診數字有機會回落至3位數，但若數字仍維持高位，則可能要進行全民檢測。

衛生防護中心昨日一度誤指曾有兩名抵港旅客，帶有新變異病毒株Omicron「XE」。許樹昌稱，該兩名旅客是從德國經荷蘭抵港，但病毒基因排序並非與Omicron XE一樣，又形容新變異病毒「暫未成氣候」。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹。（資料圖片、梁鵬威攝）

許樹昌又指，專家下星期會開會商討，是否要開打第四針，他相信第三針與第四針多數會相隔3至6個月，預料會先讓長者接種。他稱，長者現時首針接種率仍未達到9成，80歲以上接種率只有58%，希望4月底前可以提升。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日一度在疫情記者會上，誤指有兩名於2月初抵港旅客，帶有Omicron「XE」。許樹昌稱，該兩名旅客是從德國經荷蘭抵港，病毒基因雖然帶有BA.1及BA.2混合，但與Omicron XE並不是一樣。該變異病毒株在英國約有700多宗，感染情況不算太多及嚴重，屬於Omicron分支，形容新病毒未成氣候，但仍要密切留意。

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政府今日開始派發防疫服務包，每個服務包有20個快測檢測劑供市民自行檢測，許樹昌認為派發服務包不等於將開始全民檢測，進行全民核酸檢測都必先預先準備大量人力及地方，檢測速度及追蹤速度都要高和快。他指，根據各專家預測，今個月尾每日確診數字有機會回落至3位數，但若數字不落，維持高位，則可能要進行全民檢測。