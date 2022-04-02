疫情・4.2｜首日派出157萬防疫服務包　特首選舉豁免部份限聚令

今日（2日）新增4475宗確診個案，昨日9個國家解除禁飛令，有18宗輸入個案，增116宗死亡個案，病死率上升至0.68%。第五波疫情累計有7848人死亡。

昨日九個國家解除禁飛令，有18宗輸入個案，當中4宗為阿聯酋航空的航班EK384，當局已引用法例599H章的熔斷機制， 相關航班由明日起至4月9日禁止由迪拜經曼谷到港。



【20:41】截至下午6時，各區民政處透過多個渠道，包括透過物業管理公司，合共派發了157多萬個「防疫服務包」，包括由3000多名義工及多個公務員團隊向65,000個基層家庭逐家逐戶派發。物業管理公司會安排在其負責的屋邨及屋苑隨即向住戶派發。

【20:25】特首選舉豁免群組及多戶限聚令：

根據《第599G章》第5（1）（b）及8D（1）（b）條，政務司司長如信納進行某群組聚集／多戶聚集，鑑於有關個案的情況極其特殊，在其他方面符合香港的公眾利益，即可准許有關聚集。考慮到行政長官選舉的特殊性，政務司司長已行使有關權力，准許「行政長官候選人」在四月三日至五月八日期間，舉行以下的群組聚集及／或多戶聚集（以下統稱「聚集」）：

（a）由四月三日起至四月二十三日（或候選人資格審查委員會（資審會）就行政長官選舉候選人的資格作出裁定當日，視乎何者較早而定）：「行政長官候選人」（即任何曾公開宣布有意在五月八日的行政長官選舉中參選的人士）獲准許舉行與選舉委員會（選委會）委員之間與選舉相關的聚集。然而，若某聚集最終並沒有任何選委會委員出席，則不屬獲准許的聚集；及

（b）在四月二十三日（或資審會就候選人的資格作出裁定當日，視乎何者較早而定）至五月八日期間：「行政長官候選人」（只包括獲資審會裁定提名有效的人士），獲准許舉行與公眾之間與選舉相關的聚集。

【16:46】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，亞博館目前運作有8號、9號、10號、11號場館，內地援港醫護人員已參與工作近兩周照顧病人，已增到約400位病人，逐步增加治收病人數。醫管局使用中的幾個場館佢有床位接收病人，知道社署部分場館即將會交還，醫管局暫不會進駐社署交出的場館，但會密切留意疫情發展，有需要會考慮利用這些場館，進一步增加接收病人空間，但暫未有計劃。

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【16:42】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（2日）新增4475宗確診個案，昨日9個國家解除禁飛令，有18宗輸入個案，增116宗死亡個案，病死率上升至0.68%。昨日九個國家解除禁飛令，有18宗輸入個案，當中4宗為阿聯酋航空的航班EK384，當局已引用法例599H章的熔斷機制， 相關航班由4月3至9日禁止由迪拜/曼谷到港。

【15:59】政府今日（2日）起全港派發防疫服務包，三無大廈會首先有專人上門派發。行政長官林鄭月娥下午落區到西營盤利安大廈派發防疫包，約十多分鐘後，表示己派發十數戶，但有數戶未有應門，已留下通知信讓居民稍後補領。

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【15:55】政府今日（2日）下午宣布青衣長康邨康榮樓，及九龍灣麗晶花園第九座，因污水檢測呈陽性，需進行圍封強檢。居民需於今晚上9時前接受政府安排的核酸檢測，若3個月內曾經確診的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，或已經自行快速測試呈報的陽性個案，則無須在是次行動中再接受檢測，政府預料明日完成圍封行動。

【14:29】本港第五波疫情雖然持續緩和，惟每日確診數字仍然高企。衞生防護中心公布昨日（1日）確診大廈名單，共6,721幢大廈上榜，較前日（3月31日）增加95幢，其中以元朗區最多，有537幢大廈上榜，其次為東區及九龍城區，分別有530幢及491幢。

【14:13】複合式新冠變種病毒株殺到，隨時引發下一波全球大流行，由Delta及Omicorn合體而成的「Deltacron」病毒早前已在網上引起熱議。英國衞生部門最近公佈，三款由變種病毒合成的新流行病毒株，包括兩款由Delta及Omicorn BA.1複合的病毒，以及一款由Omicron自身的 BA.1和BA.2合體而成。

【13:43】港府今日（2日）起向全港住戶派發抗疫服務包。當中，觀塘區有近32萬戶，今早有五六百名來自不同組織的義工，身穿保護裝備參與派發工作，首批對象是區內逾3萬戶居於單幢式樓房、舊式唐樓及劏房戶。

【13:43】政府今日起派發防疫服務包。警方指，留意到有市民收到假冒「抗疫包」的詐騙電郵及短訊，聲稱市民需繳付十多元的郵費，就可把「抗疫包」郵寄到戶，並附上一個假的付款網站超連結，欺騙市民輸入網上銀行戶口資料及密碼，藉授權繳交郵費之名，轉走受害人的銀行存款。

【12:03】第五波疫情近日數字輕微回落，香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉今日（2日）在港台節目《星期六問責》表示，3月底推出「疫苗易」家居接種計劃後，現已為約700人上門打針，比預期中少。他說，有一兩成人會臨時因不同原因取消接種。

【11:48】昨日有16班航機抵港，有香港居民約2000人抵港，輪候檢測待行時間可接受。希望機管局及航空公司繼續服務。

【11:27】林鄭月娥表示，不擔心市民濫用虛報，因3月開始的快測陽性結果呈報平台，做到31日，並抽查做核酸覆檢24300宗，佔總呈報6%。呈陰性結果有257宗，抽查只佔1%，有關人士送竹篙灣隔離時，再去詳細覆核，目前認為故意虛報至今得2宗，其他可能線曚或其他原因。

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【11:22】林鄭月娥表示，希望全城眾志成城團結抗疫，呼籲大家同一時間做同一件事，將會可鞏固團結力量，呼籲市民在4月8日、9日及10日，即周五、周六，周日，每日做一次快速測試，並於24小時陽性呈報，陰性不用呈報，屬自願非強制。所有跟進工作好似目前一樣進行，能力提升了，除非量大到不是目前估計數字，否則做得到。她強調全城做快測3日，每日一次，並非替代全民檢測。

【11:12】過去一周，快測陽性自我呈報個案，多過核酸檢測，考慮以下幾個因素，政府認為是時候進一步有系統推廣快速。受港大一項研究啟發，3月開始進行每日感染時點患病率point prevelance surveying study計算，在18區招募1萬參加者，每周參加者分批按時做快速，即日陽性結果上載至港大網頁。結果陽性有兩類，分別是新感染及早前已感染但未康復，體內病毒量仍陽性。放在整體人口推算，3月初剛進行監察，試過超過10%，到昨日4月1日患病率已降至1.21%，如1.21%放在香港700多萬人口，即8、9萬人在時點at this point in time染疫。

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【11:10】行政長官林鄭月娥表示，針對大家全民檢測，立場無變，認為是有效手段，尤其目的是達致清零，但什麼時候做全民檢測，要講時機及能力，由3月21至今4月2日，都未能告訴大家，那邊或那段時間做全民強制檢測，但工作要做，所以仍在議程中要處理。

【10:31】政府昨日（1日）繼續進行圍封行動，其中九龍灣麗晶花園第五座及第六座今早（2日）解封，當局在兩廈共發現10宗陽性及2宗不確定個案，受檢居民陽性比率約為1%。

【10:22】第五波疫情趨緩和，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（2日）在商台節目《政經星期六》表示，擔心復活節長假期開始，市面人流恢復，疫情有機會反彈。他指，根據預測，本月底每日確診數字有機會回落至3位數，但若數字仍維持高位，則可能要進行全民檢測。

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼



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【08:00】政府今日（2日）早上10時開始，向全港住戶派發350萬份「防疫服務包」，政府高官將會空群而出派發，據悉，特首林鄭月娥亦會參與其中。到底防抗包內包含什麼？市民又可以如何領取？錯過上門派發的市民又可以如何補領？《香港01》整理一系列資料，解答讀者疑問。

【08:00】港府周六（4月2日）起向全港270多萬住戶派發防疫物資包，當中包括中成藥、20個快速測試劑、20個KN95口罩等，可供三人家庭接近使用一星期，預計一周內可到手。

KN95口罩，與一般的外科口罩、韓國標準的KF94、防護力高的N95，有何分別呢？有感染及傳染病科專科醫生提醒幾類「漏氣」風險，以及四大佩戴建議。

▼3月31日 連花清瘟膠囊及快速抗原測試供應充裕▼



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▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼



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▼4月1日 柴灣翠灣邨翠福樓圍封強檢▼



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▼4月1日 九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢▼



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▼４月1日 新地捐物資到潭美方艙醫院情況▼



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▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



+ 1

▼4月1日 針對九國的禁飛令解除▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

