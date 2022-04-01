防疫物資包︱單幢樓要去指定地點領取？　民政署覆葉劉：應該不會

政府明天（2日）向全港住戶派發「防疫服務包」，行動規模龐大，部份物資已運到全港各大屋苑的管理處。不過，單幢樓、「三無」大廈沒有具規模的管理處，他們如何安排物資？



新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀今日（1日）向香港物業管理聯會捐贈物資時，對方指安排不太周到，葉劉隨即向民政署了解情況。



葉劉淑儀日前向香港物業管理聯會捐出1,200盒連花清瘟膠囊、1.2萬個口罩以及6,000盒快速測試劑。聯會以中小企為主，成員主要管理50至100伙的單棟樓宇。他們向葉劉反映政府安排不便，稱政府要求聯會自行派員到中西區兩個指定地點領取物資，對於轄下管理員來說難免感到吃力。

葉劉連日跟進政府派發物資安排，認為尚算妥當，例如政府運送物資到寶翠園及西環邨，都會聯絡大廈物業管理處，讓他們分發上樓，對於聯會的情況感到不解。

署方：或是溝通問題 有外判營運商協助送達

其後葉劉向民政署反映情況，署方回覆說應該不會要求自行到指定地點提取，指會有外判營運商與政府人員合作，將物資送到單棟樓管理處及「三無」大廈，認為情況只是溝通問題。

▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼

