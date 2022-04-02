社聯蔡海偉：約700人接受上門打針較預期少　一兩成臨時「甩底」

第五波疫情近日數字輕微回落，香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉今日（2日）在港台節目《星期六問責》表示，3月底推出「疫苗易」家居接種計劃後，現已為約700人上門打針，比預期中少。他說，有一兩成人會臨時因不同原因取消接種。

蔡續指，護士每次上門，整個接種過程需近45分鐘，預料4月底前可完成第一針接種，目標9月初可以完成三針接種。



香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉預料，4月底前可以完成第一針接種，目標9月初可以完成三針接種。（香港電台截圖）

蔡海偉表示，社會服務聯會及醫學組織聯會於3月21日開始推出「疫苗易」家居接種計劃，至今已經為約700人打針，但比預期中少。

他坦言，外展隊上門接種時，都會有一兩成預約者，因不同原因臨時取消接種。例如當日快速測試呈陽性、血壓太高、家人臨時有不同因素憂慮而取消。他續說，每次上門接種需要評估和監測，過程需花近45分鐘。

▼外展醫療團隊為臥床長者接種疫苗。▼



蔡海偉︰政府需要更多解說打針的功效

蔡稱，政府需要更多解說打針的功效，尤其對於獨居長者，他們所得到的資訊不全面，深入解釋才可令他們放心。他又直言，籌備上門接種配套不容易，例如「針紙」如何發放，都要研究很多方法，最後購買20多部可攜帶式打印機，讓護士上門打針後，可即場列印。

蔡續說，「疫苗易」家居接種計劃，現時有7千多人登記，其中有3,000多人是經社會服務團體轉介，另外4,000多人自行致電熱線電話申請。他預料，4月底前可以完成第一針接種，目標9月初可以完成三針接種。

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