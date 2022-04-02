變種新冠病毒再合體增傳播力　一文看清Deltacron、Omicron複合體

複合式新冠變種病毒株殺到，隨時引發下一波全球大流行，由Delta及Omicorn合體而成的「Deltacron」病毒早前已在網上引起熱議。英國衞生部門最近公佈，三款由變種病毒合成的新流行病毒株，包括兩款由Delta及Omicorn BA.1複合的病毒，以及一款由Omicron自身的 BA.1和BA.2合體而成。



三款流行的複合變種病毒株。(圖片來源：何栢良醫生facebook)

英國發現的三款流行複合變種病毒株，分別命名為XF、XE和XD，其中XD和XF是由Delta及Omicorn BA.1混合而成，即俗稱Deltacron病毒，XD病毒的基因主要為Delta，僅有一小部分是BA.1。相反XF則大部分基因為BA.1。

目前XD主要在法國流行，英國暫未發現個案，全球累計病例有49宗；XF則在英國錄得38宗個案。惟上月中開始未再發現病例，相信未在社區傳播。

至於XE則是Omicron兩種變種病毒株BA.1及BA.2再合體，其病毒基因以現時在本港流行的BA.2佔比例較多，今年1月中開始流行，暫錄得637宗個案。最新研究亦發現，XE的傳播力比單獨的BA.2高9.8%，近日在英格蘭社區有傳播跡象。

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專家籲政府要做好入境檢疫措施

香港大學醫學院亦在兩名染疫的抵港荷蘭旅客，發現另一種不屬XE，但同樣是由Omicron BA.1和BA.2複合而成的病毒，分別在於XE的基因主要來自BA.2，但港大發現的病毒株約三分之二來自BA.1，但兩名感染者只出現輕徵病徵，並無嚴重不適。

隨著本港的入境限制放寬，昨日起取消九國禁飛令，一日間已有近二千旅客抵港，有專家憂慮會引入新複合式變種病毒，呼籲政府要做好檢疫措施。