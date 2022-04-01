疫情｜加快流程快速測試陽性抽驗不致電　190宗呈陰性佔約2％

第五波疫情繼續緩和，今日（4月1日）新增共5,823宗個案，當中有3,080宗為快速抗原測試呈陽性。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會加快抽樣調查呈報快速測試陽性的患者流程，在患者呈報確診當日，就會發短訊予患者，而承辦商會在翌日直接送樣本瓶到患者家門外，有別於過去先致電的做法。

張竹君指，約兩萬宗個案的抽驗中，出現兩次核酸檢測都呈陰性有約190多宗，只佔約2至3％。



快測陽性患者呈報後即會收到抽驗短訊 翌日檢測

今日新增逾5,000宗確診個案中，有3,080宗為快速檢測呈報陽性，佔約53％。過去政府會在市民呈報個案後，在抽檢前一日先致電有關人士，並再發短訊。

張竹君今表示，為加快流程，會在市民呈報個案後，就隨即發出抽驗的短訊，承辦商翌日就會把樣本瓶送到患者家門外，患者自行採樣後，會再有人前往收集樣本並送到化驗所。

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190宗兩覆檢呈陰性 或涉遲呈報所致

張竹君表示，20,000多宗個案的抽驗中，出現兩次核酸檢測都呈陰性有約190多宗，比例少於2％至3％，而快速測試本身亦會有假陽性或假陰性情況，亦有部份個案是過去曾提及，有人遲報個案，以致病毒量比較低，核酸樣本都為陰性。

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張竹君：正研究助長者使用快測劑

問到如何提供誘因予市民呈報快速測試確診，張竹君期望所有快速測試陽性患者都呈報，指他們或要上班、上學，若呈報會獲發隔離令，可以提供予僱主作證明。

行政長官林鄭月娥早前透露，有意使用全民防疫包中的快速測試套裝，要求市民自行檢測以掌握社區疫情。張竹君表示，未有詳情可以提供；而長者方面，都會看如何可方便者進行快速測試，或希望長者的同住家人可協助。

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政府於3月29日宣布，會提高違反檢疫令或隔離令的罰則，至最高監禁6個月及罰款1萬元，並在昨日生效，張竹君於疫情記者會再提醒市民有關罰則，並希望市民合作。