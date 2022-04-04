封區｜彩福邨彩樂樓、天盛苑盛旭閣盛珍閣解封　共揪35宗陽性個案

本港疫情持續放緩，政府昨日圍封3幢大廈進行強制檢測行動，並於今早（4日）陸續解封。政府指，觀塘彩福邨彩樂樓1613名受檢人士中，發現26宗陽性檢測個案，即陽性比率為1.61%。

天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣兩幢，合計只找出9宗個案，陽性比率只有0.51％。



▼4月3日 觀塘彩福邨彩樂樓圍封檢測▼



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彩福邨彩樂樓陽性比率1.61%

觀塘彩福邨彩樂樓自昨日下午5時起圍封強檢，大廈內的人士需在昨晚9時30分前採樣檢測。政府指，1613名受檢人士中，發現26宗陽性檢測個案，即陽性比率為1.61%。彩樂樓於今早11時30分完成強制檢測行動，政府則到訪799戶，有82戶沒有應門，會採取措施跟進。

▼4月3日 天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣封檢測▼



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天盛苑盛旭閣及盛珍閣僅揪出9宗個案

而昨日另外兩幢圍封強檢的天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣，自昨日下午4時起圍封後，於今早11時15分解封。政府指，1750名檢測人士中，只有9宗陽性個案及14宗檢測結果不確定，即陽性比率僅為0.51％。政府曾派員到訪640戶，當中有34戶沒有應門。

政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於3月21日至4月3日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，須於4月5日或之前接受強制檢測。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。