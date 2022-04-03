封區｜麗晶花園第九座長康邨康榮樓解封　均少於五宗感染個案

政府昨日（2日）繼續進行圍封行動，其中九龍灣麗晶花園第九座今早（3日）解封，約474名居民受檢，發現四宗陽性個案，陽性比率約0.8%。

青衣長康邨康榮樓則緊隨其後解封，當中發現三宗陽性檢測個案，陽性比率約0.4%。



▼4月1日 九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢▼



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麗晶花園第九座圍封期間32戶無應門

九龍灣麗晶花園第九座今日上午約10時解封，474名居民接受檢測，當中發現四宗陽性檢測個案，陽性比率約0.8%。政府亦派員到訪264戶，當中32戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

此外，同屋苑的第五座及第六座於昨日解封，共發現10宗陽性和兩宗不確定個案，陽性比率為1%。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

▼４月1日 新地捐物資到潭美方艙醫院情況▼

