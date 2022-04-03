遭圍封康榮樓四居民參與上門打針　聶德權：將擴至所有圍封大廈

政府試行在圍封強檢大廈同時，安排為未接種疫苗的70歲或以上長者或殘疾人士登記，待圍封完成後翌日上門提供科興疫苗接種，今日（3日）再為四名青衣長康邨康榮樓居民接種，其中三名為年齡介乎78至87歲未接種疫苗的長者，以及一名同住家人。

公務員事務局局長聶德權表示，稍後亦會在合適地點試行，再將「疫苗到戶接種服務」擴展至所有「圍封強檢」大廈有特別需要的市民。



▼4月1日 柴灣翠灣邨翠福樓圍封強檢▼



+ 10

公務員事務局今日完成在青衣長康邨康榮樓指明「受限區域」執行的「圍封強檢」行動，動員局長聶德權、公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵，以及約80名該局人員。

該局除了設立「疫苗到戶接種服務」諮詢站，亦上門逐家逐戶拍門，收集未曾接種疫苗的70歲或以上長者，以及因病患或殘疾不能夠外出接種疫苗人士的登記資料，隨後為他們安排上門接種。新冠疫苗接種計劃的工作人員亦為「疫苗到戶接種服務」進行聯繫、籌備和後勤支援工作，安排醫護團隊到康榮樓等，待大廈「解封」後，試行為檢測結果呈陰性而有特別需要的市民上門接種疫苗。